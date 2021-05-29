【好聲好戲】陳自瑤完勝奪總冠軍激動落淚 　馮盈盈被祖藍狠批後再安慰：好窩心

▲ 於「好聲」裡奪冠的陳自瑤激動落淚。

TVB節目《好聲好戲》播映以來口碑不俗，昨晚（28日）播映最後一集，陳自瑤、馮盈盈及張振朗進入總決賽爭奪「傑出聲演總冠軍」，結果陳自瑤憑著聲演《雷雨》裡的「白燕」而奪得冠軍，YoYo更開心到爆喊，另外比賽期間遭評判王祖藍狠批不合適做演員的馮盈盈，比賽結束後獲祖藍親身安慰及打氣。

於昨晚《好聲好戲》總決賽裡，陳自瑤、馮盈盈及張振朗要聲演粵語片《雷雨》，當中陳自瑤聲演白燕的角色「魯侍萍」、張振朗聲演張瑛的角色「周萍」、而馮盈盈聲演梅綺的角色「魯四鳳」。

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▲ 陳自瑤開心奪冠。（電視截圖）

三人的聲演獲三位主席評判激讚，丁羽叔說：「四個字，無懈可擊」；王祖藍謂三人均表現很好，他大讚陳自瑤：「你說那一段最長的對白，是完全駕馭得到。」而汪阿姐則謂憶起當年就讀麗的訓練班時，她們也有排這場戲，她說：「你們有這種感覺。」最三位主席評判要返後台商議，最終他們全部投陳自瑤一票，而陳自瑤完勝奪下「傑出聲演總冠軍」。

獲頒獎項時陳自瑤表現激動，更開心直呼：「我得左了！」，接著她先後感謝導師黃鳳英及聲演拍檔何璐怡的教導，連黃鳳英也感動到喊。

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陳自瑤更說：「所以這個獎並非我一個人的功勞，其實是大家的功勞」。另外，她又感謝祖藍開設這個節目，亦感謝汪阿姐一直以來給予的鼓勵，她亦不忘多謝兩位「對手」張振朗、馮盈盈，最後，陳自瑤邊哭著感激幕後所有工作人員，更說：「辛苦晒大家。」

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▲ 馮盈盈曾被王祖藍批評。（電視截圖）

此外於早前的比賽中，王祖藍不但給予馮盈盈紅燈「不合格」外，更狠批她「適不適合做呢行」，而馮盈盈昨日於iG上載一條短片，片裡王祖藍給予盈盈安慰及打氣，片中盈盈先說：「好多朋友見我被祖藍老師批評，擔心我會不會不開心，其實我不但沒有傷心，還好窩心，因為他很關心大家的心。」

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在旁的王祖藍即解釋：「公司非常關心員工的精神健康，她有壓力只是因為太努力之故，其實她真的做得好好，由開始至最尾一集，她都是很認真，但可以放鬆一點，就可以發揮更好，盈盈是很努力。」

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