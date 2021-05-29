  • 32°C
香港時間 : 2021529日 (週六) 12:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【天氣酷熱】周末天晴酷熱最高33°C　局部地區有驟雨【附未來9天天氣預報】

社會 11:24 2021/05/29

分享：

熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

酷熱天氣警告現正生效，市民應慎防中暑，多補充水分。(曾耀輝攝)

踏入夏天，本港天氣炎熱。天文台於今(29日)表示，高空反氣旋為南海北部帶來普遍晴朗的天氣，同時驟雨正影響珠江口以西沿岸地區。天文台截至上午11時錄得最高氣溫攝氏33度，相對濕度77%，過去1小時京士柏錄得的平均紫外線指數是9，強度屬於甚高。酷熱天氣警告現正生效，市民應慎防中暑，多補充水分。

更多天氣圖及未來9天天氣預報

    點擊圖片放大
    +4
    +3

 

天文台預測今日(29日)大致天晴，日間酷熱，但局部地區有驟雨，市區最高氣溫約攝氏33度，新界再高一兩度，吹和緩西南風，離岸風勢間中清勁，並展望明日(30日)仍然炎熱，但間中亦有驟雨，下周一(31日)及周二(6月1日)雨勢有時頗大及有雷暴，市民外出時緊記帶備雨具。

另外，下周初至中期雨勢更有時頗大。天文台料下周日（30日）起，一連七日多雲有雨，下周一（31日）至下周三（6月2日）的「顯著降雨概率」均為高，氣溫亦稍降至介乎27至31度。

下周六（6月5日）為廿四節氣中的「芒種」，即預告天氣開始炎熱。天文台料當日大致多雲，有驟雨及雷暴；氣溫則介乎27至32度，未見酷熱。

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：洪芷晴

相關文章

【炎熱天氣】日間最高氣溫33度驟雨持續至下周初　今晚6時56分出現月全食
11:12 2021/05/26
【炎熱天氣】日間最高氣溫33度驟雨持續至下周初　今晚6時56分出現月全食
【天氣不穩】天文台料本周日起連續7日落雨　下周二有狂風暴雨【附未來9天天氣預報】
15:20 2021/05/27
【天氣不穩】天文台料本周日起連續7日落雨　下周二有狂風暴雨【附未來9天天氣預報】
【炎熱天氣】本港多區今早錄30度或以上　料正午時分多處區升至33度
10:00 2021/05/27
【炎熱天氣】本港多區今早錄30度或以上　料正午時分多處區升至33度
【炎熱天氣】天文台今早多區錄30度高溫　酷熱天氣警告現正生效
11:31 2021/05/28
【炎熱天氣】天文台今早多區錄30度高溫　酷熱天氣警告現正生效
【食用安全】天氣炎熱食物易變壞致腹瀉　營養師拆解食材剩菜存放雪櫃時間
17:42 2021/05/28
【食用安全】天氣炎熱食物易變壞致腹瀉　營養師拆解食材剩菜存放雪櫃時間

你可能感興趣

【炎熱天氣】日間最高氣溫33度驟雨持續至下周初　今晚6時56分出現月全食
11:12 2021/05/26
【炎熱天氣】日間最高氣溫33度驟雨持續至下周初　今晚6時56分出現月全食
【天氣不穩】天文台料本周日起連續7日落雨　下周二有狂風暴雨【附未來9天天氣預報】
15:20 2021/05/27
【天氣不穩】天文台料本周日起連續7日落雨　下周二有狂風暴雨【附未來9天天氣預報】
【炎熱天氣】本港多區今早錄30度或以上　料正午時分多處區升至33度
10:00 2021/05/27
【炎熱天氣】本港多區今早錄30度或以上　料正午時分多處區升至33度
新冠肺炎疫情 中暑 酷熱天氣 指數 天氣 香港 天文台

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶