【天氣酷熱】周末天晴酷熱最高33°C　局部地區有驟雨【附未來9天天氣預報】

▲ 酷熱天氣警告現正生效，市民應慎防中暑，多補充水分。(曾耀輝攝)

踏入夏天，本港天氣炎熱。天文台於今(29日)表示，高空反氣旋為南海北部帶來普遍晴朗的天氣，同時驟雨正影響珠江口以西沿岸地區。天文台截至上午11時錄得最高氣溫攝氏33度，相對濕度77%，過去1小時京士柏錄得的平均紫外線指數是9，強度屬於甚高。酷熱天氣警告現正生效，市民應慎防中暑，多補充水分。

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天文台預測今日(29日)大致天晴，日間酷熱，但局部地區有驟雨，市區最高氣溫約攝氏33度，新界再高一兩度，吹和緩西南風，離岸風勢間中清勁，並展望明日(30日)仍然炎熱，但間中亦有驟雨，下周一(31日)及周二(6月1日)雨勢有時頗大及有雷暴，市民外出時緊記帶備雨具。

另外，下周初至中期雨勢更有時頗大。天文台料下周日（30日）起，一連七日多雲有雨，下周一（31日）至下周三（6月2日）的「顯著降雨概率」均為高，氣溫亦稍降至介乎27至31度。

下周六（6月5日）為廿四節氣中的「芒種」，即預告天氣開始炎熱。天文台料當日大致多雲，有驟雨及雷暴；氣溫則介乎27至32度，未見酷熱。

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責任編輯：洪芷晴