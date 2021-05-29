  • 32°C
香港時間 : 2021529日 (週六) 12:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ERROR經理人】呼籲領導層放下身段虛心聆聽　花姐：多聽年青人意見更貼近社會

娛樂 12:22 2021/05/29

分享：

熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

花姐表示領導人要多與年輕人及下屬溝通。

ERROR四子梁業（肥仔）、郭嘉駿（193）、何啟華（阿Dee）、吳保錡（Poki）近日人氣爆燈。在《全民造星》一手發掘ERROR兼身為經理人的花姐（黃慧君），日前與ERROR出席講座分享作為管理層，如何與年青同事合作及溝通。

MIRROR及ERROR這兩個爆紅組合，他們出現全因為由《全民造星》開始，由人氣節目到因此造就一批香港新偶像，監製花姐回憶說：「當初只是諗住做個節目，給大家娛樂而已。當我真的見到有一班參賽者參加時，哦！原來香港還有好多好熱血的男仔，於是就試下，希望可透過這機會，做到香港男子組合。」

【ERROR自肥企画】大結局網上洗版　TVB女神channel封面疑抄ViuTV下架

    點擊圖片放大
    +6
    +5

ERROR有吸引之處

當中，MIRROR走靚仔唱跳男團路線，這包裝定位很易理解，反而ERROR兵行險著，選出外表燕環肥瘦甚至「騎呢」的攪笑組合，卻是十分大膽的決定。

花姐解釋：「當時諗，大家將偶像太形象化，一定要靚仔、高大、跳舞好勁、講嘢斯文。ERROR當陣時出來，一個騎騎呢呢，一個沒大志，一個亂噏嘢，一個不靚仔，為何要簽回來？如果你望去他們，其實他們四個有吸引人地方。」 

花姐由《全民造星》監製到成為MIRROR及ERROR經理人，主持問她如何與這批年輕人建立互信時，現年48歲的花姐幽默說：「其實我年紀都不是好大！」

然後她坦言最初是用「慈禧太后」式方法管理MIRROR及ERROR，她家長式地控制他們可做甚麼、不可做甚麼，並認為自己所說的一切就是對。

《ERROR自肥企画》成全城熱話。

可是由此花姐與MIRROR及ERROR產生磨擦，於是她反省：「與他們鬧過交，可是他們又不明白我為何要這樣做，於是我反省自己諗的未必完全是對。經理人不可以成日自己話晒事，應該多點open自己，聽下年青人意見，會更加貼近社會。」

ERROR隊長肥仔補充：「最初花姐對我們創造出來的東西不相信，後來見到我們出來的結果及成績：『哦，原來你哋諗嘅嘢係OK喎，我睇錯咗』於是放手給我們做自己想做的事，才去到今時今日這個成績。」

    點擊圖片放大
    +9
    +8

花姐外剛內柔

到今日，早前播出《ERROR自肥企画》成全城熱話，花姐回望ERROR剛出道時頗不成功，成軍初兩年工作量不多收入少，形容是「乞緊食」，但ERROR四子的堅持，到今日總算有點成績：「所以大家不要放棄，俾點耐性自己，去行自己想行的路。」

保錡也表示和花姐曾吵架，承認討厭過花姐：「但我現在好愛她，因為經歷了咁多嘢，人是因為經歷而長大。」肥仔指花姐表面惡死，實際很溫柔、很愛錫他們，保錡話稱：「她鬧你，係因為她愛你。」

花姐指，作為領導者要學識如何關心同事，因為大家是「一家人」：「我覺得呢個世界的領導者放下自己身段，同身邊的年輕人或下屬溝通，我覺得呢個世界係易啲。」

她在講座上最後寄語說：「人生苦短，你唔試吓，唔知道自己得唔得，應該要把握機會。」

同場加映：姜濤花姐訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【ERROR自肥企画】化身幽靈刺客救蘇小小　長情大隻仔Agent. L與女友放閃
16:20 2021/05/21
【ERROR自肥企画】化身幽靈刺客救蘇小小　長情大隻仔Agent. L與女友放閃
許靖韻李靖筠自肥邀ERROR做嘉賓　反被肥仔大整蠱搞喊Gladys
14:23 2021/05/20
許靖韻李靖筠自肥邀ERROR做嘉賓　反被肥仔大整蠱搞喊Gladys
【ERROR自肥企画】《ERROR流忍者》圓夢變短劇　古裝有前科曾向《東邪西毒》致敬
11:03 2021/05/21
【ERROR自肥企画】《ERROR流忍者》圓夢變短劇　古裝有前科曾向《東邪西毒》致敬

你可能感興趣

【ERROR自肥企画】化身幽靈刺客救蘇小小　長情大隻仔Agent. L與女友放閃
16:20 2021/05/21
【ERROR自肥企画】化身幽靈刺客救蘇小小　長情大隻仔Agent. L與女友放閃
許靖韻李靖筠自肥邀ERROR做嘉賓　反被肥仔大整蠱搞喊Gladys
14:23 2021/05/20
許靖韻李靖筠自肥邀ERROR做嘉賓　反被肥仔大整蠱搞喊Gladys
【ERROR自肥企画】《ERROR流忍者》圓夢變短劇　古裝有前科曾向《東邪西毒》致敬
11:03 2021/05/21
【ERROR自肥企画】《ERROR流忍者》圓夢變短劇　古裝有前科曾向《東邪西毒》致敬
黃慧君 郭嘉駿 梁業 吳保錡 何啟華 Error 娛樂人物職業 演員 組合 歌手

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶