【ERROR經理人】呼籲領導層放下身段虛心聆聽　花姐：多聽年青人意見更貼近社會

▲ 花姐表示領導人要多與年輕人及下屬溝通。

ERROR四子梁業（肥仔）、郭嘉駿（193）、何啟華（阿Dee）、吳保錡（Poki）近日人氣爆燈。在《全民造星》一手發掘ERROR兼身為經理人的花姐（黃慧君），日前與ERROR出席講座分享作為管理層，如何與年青同事合作及溝通。

MIRROR及ERROR這兩個爆紅組合，他們出現全因為由《全民造星》開始，由人氣節目到因此造就一批香港新偶像，監製花姐回憶說：「當初只是諗住做個節目，給大家娛樂而已。當我真的見到有一班參賽者參加時，哦！原來香港還有好多好熱血的男仔，於是就試下，希望可透過這機會，做到香港男子組合。」

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ERROR有吸引之處

當中，MIRROR走靚仔唱跳男團路線，這包裝定位很易理解，反而ERROR兵行險著，選出外表燕環肥瘦甚至「騎呢」的攪笑組合，卻是十分大膽的決定。

花姐解釋：「當時諗，大家將偶像太形象化，一定要靚仔、高大、跳舞好勁、講嘢斯文。ERROR當陣時出來，一個騎騎呢呢，一個沒大志，一個亂噏嘢，一個不靚仔，為何要簽回來？如果你望去他們，其實他們四個有吸引人地方。」

花姐由《全民造星》監製到成為MIRROR及ERROR經理人，主持問她如何與這批年輕人建立互信時，現年48歲的花姐幽默說：「其實我年紀都不是好大！」

然後她坦言最初是用「慈禧太后」式方法管理MIRROR及ERROR，她家長式地控制他們可做甚麼、不可做甚麼，並認為自己所說的一切就是對。

▲ 《ERROR自肥企画》成全城熱話。

可是由此花姐與MIRROR及ERROR產生磨擦，於是她反省：「與他們鬧過交，可是他們又不明白我為何要這樣做，於是我反省自己諗的未必完全是對。經理人不可以成日自己話晒事，應該多點open自己，聽下年青人意見，會更加貼近社會。」

ERROR隊長肥仔補充：「最初花姐對我們創造出來的東西不相信，後來見到我們出來的結果及成績：『哦，原來你哋諗嘅嘢係OK喎，我睇錯咗』於是放手給我們做自己想做的事，才去到今時今日這個成績。」

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花姐外剛內柔

到今日，早前播出《ERROR自肥企画》成全城熱話，花姐回望ERROR剛出道時頗不成功，成軍初兩年工作量不多收入少，形容是「乞緊食」，但ERROR四子的堅持，到今日總算有點成績：「所以大家不要放棄，俾點耐性自己，去行自己想行的路。」

保錡也表示和花姐曾吵架，承認討厭過花姐：「但我現在好愛她，因為經歷了咁多嘢，人是因為經歷而長大。」肥仔指花姐表面惡死，實際很溫柔、很愛錫他們，保錡話稱：「她鬧你，係因為她愛你。」

花姐指，作為領導者要學識如何關心同事，因為大家是「一家人」：「我覺得呢個世界的領導者放下自己身段，同身邊的年輕人或下屬溝通，我覺得呢個世界係易啲。」

她在講座上最後寄語說：「人生苦短，你唔試吓，唔知道自己得唔得，應該要把握機會。」

同場加映：姜濤花姐訪問