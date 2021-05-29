【老爺再娶】80歲老爺喪妻欲迎娶內地情婦　新抱憂老爺死後失公屋世襲權

▲ 一名新抱在網上大呻，年邁老爺欲娶內地女友，憂失去公屋世襲權。

年紀老邁的長輩失去老伴後，都希望有人能在旁陪伴和照顧自己。本港有女網民大呻，指其八旬老爺去年喪妻後，近日表示要迎娶已包養30年的內地女友。女網民一方面擔心女方來港只為「攞福利」，另一方面憂老爺去世後，自己和丈夫並不能以世襲形式遷入老爺的公屋，遂向網民問意見。

奶奶去世老爺欲娶內地女友

該名女網民在「香港討論區」發文，表示其奶奶去年過世，80歲的老爺目前由女兒照顧。直至今年，老爺突然表示要迎娶他已包養已30年的內地女友，以便照顧自己，並稱兩人感情深厚，「要俾個身份證同名份佢」。子女們聞言後晴天霹靂，更斥整件事十分荒謬：

佢哋過去30年各自中港生活，何來跟老爺，何來犧牲青春？

事主坦言一直以為老爺雖然窮，但是個好爸爸，但想不到家中的錢原來一直用作包養內地女友。而且擔心女方來港只為「攞香港福利」，或「等佢（老爺）死左，個女人申請埋成個家族來港」。但老爺屢勸不聽，令事主慨嘆：

有啲父母，千方百計幫仔女上車，而我老爺，只想在生之時有得食有女人服侍…女人比仔女更重要。

新抱擔心失去公屋

除了擔心老爺被騙，事主又透露，自己與丈夫一直打算待老爺百年歸老後，以世襲形式遷入其公屋單位，怎料「突然殺出個大陸阿姨」令事主大失預算，遂發文向網民求助：「大家有何意見賜教？」

帖文一出網民反應兩極，有人斥事主與丈夫不孝，只是重視自己的住屋需要，覬覦著老爺的公屋單位並非出自內心關心對方，「問題係因為你老爺層公屋轉咗個女人度，你哋條氣唔順，而唔係怕佢會唔會俾人呃，真係關心家人零分。」

另外，有人表示明白事主的擔憂，不過認為長者希望找人照顧自己是人之常情，反問事主會否願意照顧他。「如果個大陸女人肯來幫手照顧，你要感恩」、「你可能冇好好照顧你老爺吧」。也有網民指出，現時公屋並無世襲制度。點擊查看更多網民留言：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯：王明芳