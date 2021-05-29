【打針送樓】打疫苗送凱滙抽獎單位料屬超高層　業界：料發展商隨後會跟隨

▲ 為鼓勵港人接種新冠疫苗，本港不少機構各出奇謀，其中發展商信和及華置昨公布，9月1日或之前完成2劑疫苗的滿18歲香港永久性居民，可參加抽獎，幸運兒可獲價值1,080萬元觀塘凱滙一個面積449平方呎一房全新單位，且發展商會代繳印花稅或雙倍印花稅。

為鼓勵港人接種新冠疫苗，本港不少機構各出奇謀，其中發展商信和及華置昨公布，9月1日或之前完成2劑疫苗的滿18歲香港永久性居民，可參加抽獎，幸運兒可獲價值1,080萬元觀塘凱滙一個面積449平方呎一房全新單位，且發展商會代繳印花稅或雙倍印花稅。

對於信和及華置送出一個凱滙單位谷針，地產建設商會主席兼會德豐地產主席梁志堅昨（28日）表示已知悉有關活動，相信各行家隨後會跟隨；又指每間發展商都有其途徑配合政府抗疫，惟會德豐暫無意效法送單位。

打疫苗送凱滙抽獎單位詳細內容：

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發展商送樓吸引市民打針，昨消息一出便引起社會討論，據港府最新數據，截至昨晚8時的過去24小時，有約2.56萬市民在網上預約打針，較前日的約2.02萬人，急增逾5,000多人；但政府疫苗預約網站則顯示兩款疫苗接種中心，6月可預約日子仍有甚多名額，暫未見因「有樓抽獎」而爆滿。

據《經濟日報》報道，有指發展商當天晚上上載最新銷售安排，即日起停售3座47樓D室單位，該單位可能是抽獎活動準備送出的單位。

根據《經濟日報》資料，有關樓盤價單，凱滙3座47樓D室價單定價為1277.4萬元。另外據售樓說明書所示，該單位面向西北，單位設有一個露台、工作平台，設有「梗廚」，浴室設有浴缸，客飯廳為長方形間隔。

信和其後表示，信和會負責支付置業相關的所有稅項，若中獎人士本身有物業，信和也會負責支付俗稱辣招辣的雙稅印花稅（DSD）。

另外，持有香港身份證的永久和非永久居民（包括持有香港工作簽證人士），亦有機會會贏得價值10萬元的預付卡簽賬額或信用卡免找數簽賬額。

同場加映，久咳不癒或患哮喘，即看：

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責任編輯：伍瑋瑋