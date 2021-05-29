【負評惹禍】網購藥膏效果不佳給差評被辱罵 女子收神秘壽衣包裹嚇到幾晚失眠

▲ 梁小姐收到賣家寄壽衣恐嚇。

淘寶購物給負評，後果可大可小。重慶梁小姐日前收到不明快遞，拆開包裹後發現裡面裝有兩件壽衣，嚇到她立即報警。梁小姐早前曾網購一款皮膚藥膏，試用半個月後不見效果，她要求賣家退款卻遭到辱罵，估計賣家因此報復，怒斥賣家「是想咒我死嗎？」

綜合內地報道表示，涉事的梁小姐5月18日收到快遞取貨通知，回家拆開包裹後嚇到花容失色，原來包裹裡面是兩件壽衣。她尖叫把包裹扔到地上，隨即到附近的警署報案。梁小姐向警方表示，自己最近並沒有網購，收到取貨信息大感奇怪，她仔細翻查快遞信息時，才發現原來與自己早前網購糾紛相關。

原來梁小姐早前網購了一款皮膚藥膏，她使用半個月後不見效果，她以效果不佳為由給予差評，並要求賣家退款。在與賣家協商退款的過程中，她被賣家客服人員辱罵，指她「你是多少不要臉的狗東西，藥膏你用了，款你也退了，你還給了差評」之類。梁小姐最後退款成功，但網店的客服人員卻將她拉入黑名單。

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梁小姐因此懷疑是該名客服人員，透過自己購買藥膏時留下的地址及電話號碼，寄紙衣詛咒她。當地警方介入調查後，證實該兩套壽衣的確由該名客服人員寄出，而對方亦已被網店解僱。

對於網店的處理，梁小姐稱自己被嚇得好幾天不敢睡覺，心理受到很嚴重的創傷，要求涉事的客服員應該向她道歉。

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責任編輯：陳珈希