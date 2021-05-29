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【疫苗接種】政府考慮下調接種疫苗年齡　教育局研究在校方便師生接種安排

社會 13:12 2021/05/29

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教育局局長楊潤雄。(經濟日報資料圖片)

教育局局長楊潤雄於今(29日)指出，政府專家考慮接種疫苗年紀可以進一步降低，教育局會考慮在學校環境中，如何方便老師及學生接種。

教育局長楊潤雄表示，如果專家考慮後認為，可進一步下調新冠疫苗接種年齡至12至15歲，局方會與食物及衛生局商討在校內方便師生接種的安排。

至於國安教育方面，議題上有整體課程的框架，共有15個科目做了課程重點介紹，希望學校將國家安全的內容，可以從課程中，講解予學生知道。了解學校對於編排課程內容需時，故出了框架後希望學校最遲於2022至2023學年推出，向學生介紹相關重點及要素。

他指，當局將個別科目的課程重點表列，例如中史及歷史科除基於歷史史實作教材外，但同時亦應充分理解國家過往的看法，學生需要全面了解事實發展。

另外，為鼓勵港人接種新冠疫苗，本港不少機構各出奇謀，其中發展商信和及華置昨公布，9月1日或之前完成2劑疫苗的滿18歲香港永久性居民，可參加抽獎，幸運兒可獲價值1,080萬元觀塘凱滙一個面積449平方呎一房全新單位，且發展商會代繳印花稅或雙倍印花稅。詳情即看 :【下一頁】

同場加映，港大牙醫學院梁耀殷醫生指，面試時考慮考生幾方面能力：

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：洪芷晴

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