【逆天奇案】劉佩玥視黃宗澤如哥哥 　緋聞女王Moon讚周志文：好男仔

▲ 劉珮玥為TVB裡的緋聞女王。

於TVB劇《逆天奇案》裡劉佩玥飾演性感名媛尤麗，當中色誘張頴康一幕認真吸睛。入行近8年的劉佩玥（Moon）演過不少「小三」角色，至於現實裡的阿Moon亦可說是緋聞不絕，對像由賭王公子以至TVB小生，性格開朗兼樣子甜美的Moon的確甚有異性緣，她更被網民封為「TVB娘娘」。

早前她於電台節目裡逐為每單緋聞作澄清，唯獨跟她傳了3年緋聞的周志文，阿Moon卻大幅讚男方，當中更說：「他是好男仔。」

【降魔的2.0】劉佩玥入行7年曾感壓力崩潰 Moon因媽媽一句話學懂釋懷

▲ 劉佩玥 接受商台節目訪問。

劉佩玥選港姐入行

2013年奪得港姐季軍入行的劉佩玥起初獲公司力捧，於2016年她一共有5套劇集見術，曝光率甚高。

不過有指Moon因緋聞太多影響形象，被封為TVB娘娘的她人氣大不如前。

▲ 劉佩玥 於《逆天奇案》裡情挑張頴康。（電視截圖）

▲ （電視截圖）

細數緋聞男友

早前Moon接受商台《1圈圈星光背後》專訪，對於跟多位男星以及賭王公子傳出緋聞，被冠以「TVB娘娘」愛收兵，阿Moon感到無奈。

她於節目中說：「我真的沒見過身為娘娘要接載同事或者朋友返屋企，沒有人幫我拿東西，坦白說，我外表好女仔，實際上是男仔頭，跟男仔做朋友就無端端變緋聞，是很無奈！全部都說成是我的兵，搞到我一頭霧水！」

Moon的緋聞表很豐盛，當中包括包括黃又南、何猶亨、翟威廉、伍允龍、黃子恒、黃宗澤、周志文等緋聞對象。

劉佩玥即逐一澄清：「黃子恒流到爆啦！黃宗澤又流到爆！我想講伍允龍我唔難理解，我們在《城寨英雄》螢幕情侶感覺深，但黃又南是我拍《殭》時的演員，我跟他沒對手戲，不知為何傳出來？」

【香港小姐】劉佩玥媽媽35年前選港姐與周海媚同屆 Moon入行7年靠媽媽釋放壓力

▲ 劉佩玥被封「TVB娘娘」。

否認戀上黃宗澤

說到「新兵」翟威廉，被影到一起返男方寓所，阿Moon即說：「你們有沒有想過我的感受呀！」

另外她亦澄清跟賭王四房長子何猷亭的緋聞，2015年猷亨被影到拿著外買去探劉佩玥班，對此她說：「關於猶亨，真的不要抵毀這些公子！他跟陳瑩相熟，跟我完全無關係，真的只是朋友。」

另外Moon跟黃宗澤因拍攝《幕後玩家》而傳緋聞，二人劇中上演激情戲，但她強調戲外沒動情，她說：「他簡直是我的哥哥般，我跟Bosco食飯時，還說笑：『你估你是唐僧嗎？這麼多人想吃你的肉！』」

Moon的確經常與劇中對手傳緋聞，當中跟伍允龍傳拍攝《城寨英雄》而撻著，而伍允龍曾公開大讚劉佩玥是好女仔，被問及合作時曾否過電，阿Moon說：「他當然會讚我！我真的是好嘛！我們只可說在角色中有過電，我沒有不能抽離。」

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

解釋與周志文緋聞

當問發有否發展過？Moon強調真的沒有，她說：「戲外真的不要了，他…怎說呢…他真的是一個大哥哥，很多事都很語重深長，不像他的年紀，是很長氣，哈哈！」

但說到近幾年傳得甚囂塵上的大孖周志文，二人被指2017年起撻著，3年多以來二人多次拍拖被斷正，更曾被發現一起出席開船P，阿Moon跟周志文被拍到疑似在浮床上激吻。

Moon表示二人沒合作過，只是透過翟威廉識，他們一起出席聚會、開LIVE或夾歌：「阿文雖然不在TVB一段日子，但他都是在威廉的group中所以認識，我入行八年，就跟阿文識足8年。」

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

至於跟周志文有沒有機會發展，Moon即有所保留次外，更大的讚對方：「嗯….我覺得這個世界上，什麼事都有機會，不會說必定不可能，我覺得阿文是一個好男仔來的。」

Moon更說小時候幻想理想伴侶是運動陽光型，但今天長大後，發覺最重要是跟對方相處及有共同的價值觀。

同場加映：蔡思貝專訪