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【正能量】新手媽媽抱B搭巴士獲讓座　車長開咪以雙語讚揚暖心乘客

親子 14:51 2021/05/29

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有網民分享近日乘搭巴士時遇到窩心車長。

日常生活中每個溫暖貼心的小舉動，都能為別人帶來快樂。近日有網民分享，近日乘搭巴士時遇到敬業樂業的好司機，一位手抱BB的媽媽上車後獲暖心乘客讓座，巴士車長隨即開咪用雙語讚揚暖心乘客，令乘客感覺賓至如歸。

車長開咪讚揚乘客讓座

有網民在Facebook專頁「勞工組」投稿，指最近乘坐巴士時，看到有一位女士手抱BB上車。由於當時座位已滿，而該名女士亦表示很快便下車，故打算站一會兒。不過有乘客見狀，很快就主動讓座予她。就在此時，網民指，車長突然「開咪」讚揚乘客讓座的暖心行為，

仲要係講完中文，再講埋英文版，鼓勵大家讓座俾有需要嘅人。起初我仲以為係錄音，但見到司機拎住個咪講，好正！

其後當巴士駛至另一個車站時，網民稱有一位男士抱著小朋友在下層站著，車長遂溫馨提示他們要捉緊扶手。過了沒多久，車長再向對方表示：

我睇左上層有位，你可以上去坐。我等埋你上去我再開車。

網民：人間有愛

車長的窩心舉動獲網民大讚，帖文亦引來其他網民回應，紛紛留言讚揚車長，「應該打電話去巴士公司表揚佢」、「希望有多啲呢啲好司機」。

另外也有網民分享遇過的好車長，「有個司機會主動同乘客打招呼，又係等乘客坐定先開車，勁好人」、「81C有幾位司機都好好」、「78K（沙頭角）有個女司機都好細心，尤其係對老人，值得讃！」不過亦有網民指並不是每個車長的態度都是這般好。點擊查看其他網民留言：

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責任編輯：王明芳

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