《手捲煙》最新預告揭江湖恩怨　影帝林家棟零片酬支持新導演陳健朗

▲ 《手捲煙》

由影帝林家棟搭檔南亞裔新演員Bipin Karma主演、《嘆息橋》演員陳健朗首部執導作品《手捲煙》，在6月17日上映，但早前已陸續推出多場優先場。今日（5月29日），《手捲煙》發放最新預告。



新預告承接上一支預告結尾中出現的電影金句：「唔講一、唔講三，講義；唔講風、唔講雨，講咩呀？」以「義氣」點出全片的精神，亦是牽連兩位主角的關鍵。

林家棟飾退役華籍英軍改行蠱惑的關超，與新人Bipin Karma飾懵懂販毒闖禍的土生土長「差仔」文尼，兩人在重慶大廈萍水相逢，最後卻因為一個「義」字而生死與共。



新預告進一步交代戲中關超因為「撈偏」走私台灣金錢龜而捲入港台黑道的糾紛，出名好戲的「叔叔」袁富華再度突破戲路，染白髮、鑲金牙演浮誇的香港黑幫大佬大口泰，笑住掌摑他人一幕令人印象深刻，非常搶鏡。

另一位「叔叔」太保則穿上黑色中山裝演台灣黑幫竹昇，冷眼旁觀大口泰與關超的終極對決，彷彿置身事外卻又渾身是戲，更爆出另一金句「你們只懂自己人打自己人」，氣場非常強勁。

再加上白只演的黑社會手下辣雞與文尼在廟街與彌敦道一帶馬路上追逐狂奔、關超帶文尼上濃霧籠罩的飛鵝山上做交易，以及尾場在全港最後僅存一間皮革工場拍攝的關超獨力鬥黑幫、拚死救文尼的大混戰重頭戲，連場動作，氣氛凝重又緊張。

《手捲煙》是新晉導演陳健朗用盡心思經營這部處女作，影帝林家棟不收片酬支持。影片在去年率先囊括第57屆金馬獎7項重要提名，先後被選為金馬影展閉幕電影以及香港亞洲電影節開幕電影。

早前，該片亦獲邀參選第16屆大阪亞洲電影節，同時獲第9屆新加坡華語電影節選為開幕電影，目前亦代表香港出戰烏甸尼。

▲ 《手捲煙》最新款海報。