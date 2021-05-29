【確診個案】袁國勇：第四波疫情已28日清零　隨時要準備第五波來臨

▲ 衞生防護中心與香港大學微生物學系講座教授袁國勇表示，相信本港第四波疫情已28日清零，不過市民亦不能鬆懈，料第5波疫情也會到。

本港疫情放緩，今日（29日）連續4天本地「零確診」，衞生防護中心與香港大學微生物學系講座教授袁國勇今日舉行會議，檢視近日數宗確診個案的流行病學調查的進展。衞生防護中心傳染病處主任張竹君及袁國勇教授之後會見傳媒。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，過去一個月個案中確診個案中，包括＃11726、4歲男童#11822等兩宗。另外有5宗是外遊後確診，包括#11831、#11833、#11834、#11835、#11836，他們都是病毒量低，以及有抗體的情況。

香港大學微生物學系講座教授袁國勇指出，4歲男童#11822居於白田邨，患者入院後所有樣本都是陰性，然後一周後一直檢測不到抗體。他入院後3日持續發燒，而且出現紅疹，料出現「玫瑰疹」徵狀，驗出「人類疱疹病毒」，出疹後亦沒有發燒，雙重感染可能性很低，至於港大感染及傳染病中心總監何栢良教授曾提出會否在私家醫生的診所受污染，當局在每個位置的環境取走測試，發現沒有陽性樣本，相信他是早前感染，不過情況輕微而且間中出現復陽的情況。

至於64歲官涌疫苗接種中心的護士，她沒有徵狀、而且大廈沒有確診個案，入院的測試以及抗體都是陰性，在疫苗接種中心取得環境樣本有8個是陽性，相信出現環境污染情況，相信非確診個案，而因為疫苗受污染。

至於最近5宗沒有徵狀的懷疑個案，4人是外傭、1人是地盤工人，都是從印尼及巴基斯坦到港，他們的病毒載量都低，入院時的免疫球蛋白都是陽性，部分的病毒基因與第四波沒有關係，以及所有密切接觸者都沒有陽性，相信他們不是近日感染，相信是2至4個月前受感染，應該逾2個月受感染。

袁國勇指出，根據有關實驗室分析結果，相信本港第四波疫情已28日清零，不過市民也不會鬆懈，相信第5波疫情也會到，因為大家見到很多地方，不論是內地、台灣或者其他東南亞地區，他們已經處理得很好，不過依然有爆發，每一個市民應該要謙卑及感恩，一定要維持防疫的警覺性，因為病毒很厲害，最重要是8成接種率，可能連口罩也不需要戴，如果未達8成疫苗接種率，一定不可以除下口罩。同時要加強快速多層的追蹤，防護中心每一個病例可以追蹤到40多人，是功不可沒。

他表示下一次第五波來臨，所有學校要繼續上學，不要停學，同時實行兩個教學模式，有打疫苗的繼續上學，沒有打疫苗就在家上學，故學校需要準備好，不可以長期停課，對小朋友身心健康有影響。

至於食肆方面，就不要限制其營業時間，最重要看有沒有疫苗，即使至凌晨2、3點都沒有問題。至於大廈有傳播個案，如果有打疫苗可以繼續留下，沒有打疫苗或需要撤離，才可以陸續過正常生活。他指出如果疫苗接種得慢，疫情或持續多一年半。

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記者：伍瑋瑋