【新冠肺炎】袁國勇：若第5波來臨學校不應全面停課　建議接種疫苗者可回校上學

▲ 衞生防護中心與香港大學微生物學系講座教授袁國勇。(經濟日報資料圖片)

本港疫情放緩，今日（29日）連續4天本地「零確診」，衞生防護中心與香港大學微生物學系講座教授袁國勇今日（29日）舉行會議，檢視近日數宗確診個案的流行病學調查的進展。衞生防護中心傳染病處主任張竹君及袁國勇教授會後會見傳媒。

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袁國勇指出，根據有關實驗室分析結果，相信本港第四波疫情已28日清零，不過市民也不會鬆懈，相信第5波疫情也會到，因為大家見到很多地方，不論是內地、台灣或者其他東南亞地區，他們已經處理得很好，不過依然有爆發，「而且真係可以爆得好勁」，每一個市民應該要謙卑及感恩，一定要維持防疫的警覺性，因為病毒很厲害。

他認為，現時最重要的是榻本港可達到8成接種率，「可能連口罩也不需要戴，如果未達8成疫苗接種率，一定不可以除下口罩」。同時要加強快速多層的追蹤，防護中心每一個病例可以追蹤到40多人，是功不可沒。

他表示下一次第五波來臨，如何令市民照常生活是關鍵，尤其所有學校要繼續上學，不要停學，同時實行兩個教學模式，有打疫苗的繼續上學，沒有打疫苗就在家上學，故學校需要準備好，例如IT支援，不可以長期停課，對小朋友身心健康有影響。

另外，公務員事務局長聶德權今日（29日）在港台節目上表示，現時是接種新冠疫苗關鍵時間，呼籲市民在8月底前接種第一劑疫苗。聶德權指本港連續幾日無本地個案，希望可以清零一段時間，但不排除疫情隨時再爆發，未來3個月是關鍵，更需要透過接種疫苗建立防疫屏障。詳情即看：【下一頁】

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記者：洪芷晴