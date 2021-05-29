【早餐界KOL】七仙羽睇中肥仔梁業 　大讚ERROR：搞笑背後捱得很苦

▲ 七仙羽出席新產品宣傳活動。（梁樂欣攝）

七師傅（七仙羽）岀席活動宣傳，並接受TOPick訪問大談近日的飲食習慣。經常與ERROR合作的七師傅大讚對方，並感慨表示明白ViuTV節目《ERROR自肥企画》拍攝背後的辛酸。

【ERROR自肥企画】七仙羽教講英語 七師傅大讚外籍男友是甜心情人

七師傅沒時間煮早餐

原來七師傅平日喜愛吃生果：「蘋果、藍莓、香蕉、奇異果……因為我一般很晚才睡，早上多吃生果，有時很早起身沒太多胃口。」

不過她最近有新寵——土匪芝士蕃茄三文治：「味道很香，土匪味道比較濃，很醒神、很好味。」

她又透露以前會煮早餐給男友吃：「他喜歡吃蛋、三文治。不過他上班的寫字樓也在中環，便叫他直接過來吃，方便一點。不用再煮了，那有空再煮？我這麼忙。」

她又笑言跟譚仔姐姐溝通完全是如魚得水：「她們又明白我，我又明白她們。」

▲ 七師傅岀席活動宣傳客串做侍應。

拍綜藝節目不容易

另外，七師傅講到與ERROR四子關係稱：「很熟，大家都是朋友，經常在電視台碰面。他們非常勤力，《ERROR自肥企画》看起來很搞笑，但背後是非常辛苦的。」

至於她自己：「我現在也有拍節目，從早上6時拍至晚上9時，每天拍攝十多個小時，很熱、很曬，有時在山上，有時在海灘，很辛苦。」

七仙羽續指：「所以我知拍綜藝節目好像很好笑、很開心，其實是非常辛苦的。ERROR的節目搞笑背後是捱得很辛苦的，每位也捱到很殘。」

▲ 七仙羽大讚ERROR成員。（截圖）

談到四子的優點，七師傅大讚：「肥仔的優點是皮膚靚，沒太多皺紋，每次看見他也覺得很靚。193很有明星相。我很喜歡保錡的性格，他很百厭、很得意。Dee則很古靈精怪。」

七師傅和ERROR互相支持大家：「他們知道我拍這廣告後都很支持，更表示肯定會來吃。如果與他們一起來吃，便會吃蕃茄米線。」

談到近日回復單身的肥仔和娟姐（練美娟）會否有機會發展，七師傅表示：「我很喜歡肥仔，所以那機會是屬於我的，打算跟肥仔一起來譚仔約會。」

記者：梁樂欣

同場加映：配音員張炳強、袁淑珍、梁偉德專訪