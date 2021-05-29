【疫苗接種】袁國勇稱政府解說不足令市民誤會「打針會死」　接種率達8成才可考慮除口罩

▲ 袁國勇（右)指出政府一開始解釋疫苗副作用資料不足，令市民卻步。（陳永康攝）

本港疫情放緩，今日（29日）連續4天本地「零確診」，衞生防護中心與香港大學微生物學系講座教授袁國勇今日舉行會議，檢視近日數宗確診個案的流行病學調查的進展。衞生防護中心傳染病處主任張竹君及袁國勇教授之後會見傳媒。袁國勇指本港第四波疫情已28日清零，不過第五波也有機會到，建議做好準備。

袁國勇指出，疫苗是防疫重要措施，他相信日後外遊入境應要接種疫苗，「如果你沒有打疫苗，將來應該沒有國家會收你」。不過他指出現時香港的接種率真是低未可以做到免疫屏障，故此在入境要做好，建議先檢測抗體。

如果要檢疫21日，真是很殘忍的事，會令人心情很差，我們要作出準備，就是令生活過得較為正常，而又可以防疫，如何可以正常地生活，就是過去四波的經驗，一定要準備好，「唔好等運到」。

至於近日有發展商以「打疫苗送樓」吸引市民接種疫苗，是否會令不適合打針的市民出現反效果，袁國勇形容「這個是哲學及價值觀問題，我是醫醫生、科學家，我唔識答你。」

他又指出現時本港疫苗接種率低，與市民擔心出現副作用以及相信「打疫苗後死」有關，他指政府一開始的解釋不足：

政府一開始的解說是不足的，應該一早公布有多少宗腦中風、腦血管爆裂死，而令人以為「打疫苗會死」，很多專家都說過，其實那些人該星期都會死，因為血管都阻塞，而且已經很高死亡風險，每日都有因中風、心臟病離世，很多坊間的誤解。

袁國勇指出，他自己的經驗都發現有些醫護不敢打針，因為本身想懷孕，憂慮打疫苗後會出現「小產」，但事實上數據證明沒有直接關係。他亦提到本港疫苗接種慢，或會影響防疫，「疫情隨時攪多一年半」，他表示本港疫苗接種率達8成時，才可考慮除下口罩。

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記者：伍瑋瑋