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【變種病毒】越南發現混合印度及英國新型變種病毒 可令病毒經空氣更快傳播

健康 16:12 2021/05/29

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越南發現新型變種病毒株。

繼英國、印度後，越南宣發現一款新的變種新型冠狀病毒，且同時擁有印度和英國變種病毒株的特徵，越南衛生部指新型變種病毒有機會令病毒傳播得更快，尤其是通過空氣傳播。

越南新聞網站《越南快訊（VnExpress）》報道，越南衛生部長阮清龍今日公布，近日在多宗越南確診個案中，發現新型變種病毒，同時具備英國及印度變異株混合種的特徵，更具傳播性，且可在空氣中迅速傳播。

報道分析，專家普遍認為英國變種病毒比原始的病毒株更具傳播力，而印度變種病毒的傳播力可能更強，且不怕免疫系統的中和抗體（neutralizing antibodies）。報道補充，越南的新變種病毒株尚未命名。

阮清龍表示，新變異株恐怕是釀成越南新一波疫情的主因，且傳播性強，尤其更容易在空氣中傳播。他也補充，實驗室的病毒培養（Viral Culture）表明，病毒自我複制的速度非常快，或可說明越南近期在短時間內，於不同地點都出現新確診個案。

目前越南境內已經紀錄到7種變異株，其中包括英國、印度及南非的變異株。

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責任編輯：羅嘉欣

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