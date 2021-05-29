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【醫生註冊】范鴻齡指改善公營醫療服務須「三管齊下」　

社會 15:51 2021/05/29

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范鴻齡指香港醫生與市民的比例，一直低於其他發達國家或地區。（資料圖片）

醫管局主席范鴻齡（29日）表示，政府一方面協助醫管局增加醫生人手供應，另一方面在公立醫院推行不同措施改變服務模式，減輕醫護人員工作壓力，相信現時正走一條正確道路。

范鴻齡在港台節目《香港家書》中指出，非常支持政府就《醫生註冊條例》進行修例，引入非本地培訓醫生來港執業，相信可以吸引到更多港人醫生回流。

他指出香港醫生與市民的比例，一直低於其他發達國家或地區。估計到2030年，香港會欠缺1600名醫生，到2040年更會欠缺超過1900名醫生，隨著人口不斷老化，如果這個問題不解決，公營醫療服務很難持續發展，醫療服務供求失衡的情況只會越來越嚴重。

同時要「三管齊下」，包括「截上游」，減少需求。其次是「減下游」。透過轉變服務模式，提供更多日間醫療服務，以及加強基層醫療服務，還有是「中間分流」，發展智慧型醫院服務，讓多一些病人可以透過科技好好管理自己的健康，亦可以用科技，幫助醫護人員處理部份繁複的醫療工作。

他表示現時正在走一條正確的道路，一方面政府幫助增加醫生人手供應，另一方面在公立醫院推行不同措施，改變服務模式，以及引入更多智慧型醫院醫療科技，減輕醫護人員的工作壓力，有更好的軟硬件配套，應對未來服務需求的增長。

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：伍瑋瑋

 

 

 

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