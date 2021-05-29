【婆媳糾紛】奶奶溺愛孫仔偷餵糖飲可樂　港媽嬲爆：唔會俾奶奶見個孫

▲ 有港媽投訴奶奶經常餵其孩子吃零食，擔心影響小朋友健康。

均衡飲食對小朋友的成長和發展非常重要。有港媽在網上大呻，指自己向來有控制其孩子的飲食時間，希望為他養成良好的飲食習慣。惟奶奶因為疼愛孫子，經常偷偷讓孩子吃零食，導致吃不下正餐，令港媽大感不滿。

該名港媽近日在「香港討論區」發文，表示自己甚少讓孩子吃零食，因為擔心小朋友吸收過多糖份，另外亦不想孩子因進食零食而吃不下正餐。而奶奶不時上門探訪，事主指奶奶「得呢粒孫，都明白佢會錫到燶」，但亦特意提醒奶奶不要給孩子太多零食。

發現奶奶經常讓孩子吃零食

然而，事主發現孩子每次跟奶奶出外後都不願吃正餐。事主原本以為天氣轉熱，導致孩子沒有胃口，但最近吃飯時孩子不斷要求「要飲可樂」，令事主察覺到有問題，

之後忍唔住質問奶奶，因為之前問極佢都話冇，佢先肯同我講…原來佢次次出去，都會買好多糖俾阿B食，仲會買可樂俾阿B飲。

事主續指，有時候奶奶煲湯後會讓孩子喝下兩、三碗，「大人都飲唔到兩三碗，更何況小朋友」，認為奶奶這樣做影響了孩子的飲食習慣和健康，對此大感不滿。其後揚言「決定成個月唔會俾奶奶見阿B了。」

網民：放鬆啲

帖文一出引起網民熱議，有網民表示對此有同感，「啲老人家成日講大話，叫啲後生點相信得過佢哋」、「我外母都當個個孫係玩具，未滿一歲就餵可樂、雪糕、棉花糖」、「細細個飲可樂，大個好易糖尿」。

另一方面，有網民認為奶奶這樣做全因疼愛孫子，著港媽不用太緊張，建議她跟老人家好好溝通。「老人用錯方法錫孫，係要同老人家溝通」、「係錫佢啫，唔使咁緊張」。

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責任編輯：王明芳