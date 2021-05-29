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【倚天屠龍記】傳TVB用年青偶像演金庸經典 　周柏豪+連詩雅演張翠山殷素素

娛樂 18:19 2021/05/29

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伍富橋飾演張無忌。

《倚天屠龍記》為金庸筆下的著名武俠小說，近40多年間已先後在香港、台灣和內地翻拍成劇集，更達8次之多。近日有傳TVB將再度翻拍《倚天屠龍記》，當中角色人選比較破格，找來TVB旗下歌手演出各經典人物，成為偶像劇版《倚天屠龍記》。

【倚天屠龍記】新版張無忌造型曝光　古天樂林峯演父子

2001年播映的《伽天屠龍記》是TVB經典劇集。

周柏豪連詩雅合演夫婦

TVB對上一次拍《倚天屠龍記》，已是20年前的吳啟華版本，當時由劉松仁及米雪分別演張翠山及殷素素。

有傳今次TVB有意安排周柏豪及連詩雅扮演這對苦命夫婦，未開拍已惹來話題性。

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TVB三度拍《倚天屠龍記》

《倚天屠龍記》為「射鵰三部曲」的終極之作，TVB曾三度將之拍攝i成電視劇，當中包括1978年版本，由鄭少秋、汪明荃、趙雅芝、陳玉蓮主演版，亦被視為最經典版本。

另外，1986年版本由梁朝偉、黎美嫻、鄧萃雯、鄭裕玲、任達華主演，及至2001年TVB再三翻拍《倚天屠龍記》。

【最佳拍檔】劉松仁與米雪行山保健康　久未露面松哥精神飽滿

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吳啟華曾引爭議

回看2001年版的《倚天屠龍記》由吳啟華、黎姿及佘詩曼主演，由當時近40歲的吳啟華演張無忌，在播出前頗引爭議，不過其扮相仍可說是玉樹臨風，而且演技具一定水平，播出後觀眾覺得尚可接受。

至於黎姿演的趙敏嬌豔得來又帶點英氣，可說是完美演繹，佘詩曼演出亦旗鼓相當。

同場加映：李施嬅專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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