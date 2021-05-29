【求職搵工】勞工處6月1日及2日舉行招聘會供逾2,400空缺　月薪介乎1.1萬元至1.9萬

▲ 勞工處將於6月1日及2日（下周二及三），於旺角麥花臣場館舉行「職場創新機招聘會」。(經濟日報資料圖片)

疫情一度令本港失業率高企。勞工處將於6月1日及2日（下周二及三），於旺角麥花臣場館舉行「職場創新機招聘會」。今次大型招聘會將提供來自零售、製造及物業管理等行業的職位空缺，合共48間機構提供逾2,400個職位空缺，約79%為全職空缺，大部分月薪介乎1.1萬元至1.9萬元。求職者可即場遞交職位申請，亦有機會即場接受面試。招聘會舉行期間，亦會同時進行網上招聘。

【確診個案】袁國勇：第四波疫情已28日清零 隨時要準備第五波來臨，詳情即看：【下一頁】

【新冠肺炎】袁國勇：若第5波來臨學校不應全面停課 建議接種疫苗者可回校上學，詳情即看：【下一頁】

【疫苗接種】政府考慮下調接種疫苗年齡 教育局研究在校方便師生接種安排，詳情即看：【下一頁】

勞工處為期兩日的招聘會，共有48間機構參加，合共提供超過2,400個職位空缺。每日分別有24間機構於會場設置櫃位，進行即場招聘。參加的僱主機構提供的職位類別相當廣泛，包括店務員、文員、客戶服務主任、工程師、維修技工、見習汽車美容技師、院舍健康服務員、保安員、司機、倉務員、侍應、廚師、收銀員及包裝員等。

今次招聘會中，約79%屬全職空缺，大部分月薪介乎1.1萬元至1.9萬元。約98%職位空缺的學歷要求為中六或以下，約73%空缺無需相關工作經驗。

求職者可即場遞交職位申請，有機會即場接受面試，亦可在勞工處設於場內的櫃位查詢該處提供的就業服務。招聘會將於上午11時至下午5時半，在旺角奶路臣街38號麥花臣場館一樓舉行，費用全免。每日截止入場時間為下午5時。屆時場內將因應疫情最新發展和入場人數採取適當的感染控制及人流管制措施，所有入場人士必須利用「安心出行」流動應用程式掃描場所二維碼，或填寫個人資料表格登記姓名、聯絡電話、入場日期和時間。

網上招聘會由6月1日起至6月2日下午6時同步舉行，求職者只須預先登記成為勞工處互動就業服務用戶，即可於網上招聘會舉行期間，向參加機構遞交求職申請。