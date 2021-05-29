【雙屍命案】粉嶺榮福中心男子墮斃　單位亦發現一具男屍

▲ 粉嶺聯捷街1號榮福中心疑發生雙屍命案。（資料圖片）

粉嶺聯捷街1號榮福中心疑發生雙屍命案，一名男子晚上8時多，懷疑由高處墮下死亡，警方上樓調查再發現一名男子倒斃在上址一個單位內，警方仍在調查事件。

事發於今日（29日）晚上8時多，位於粉嶺聯捷街1號榮福中心2座對開，一名男子被發現倒於屋苑籃球場旁通道，警方接報到場，證實男子當場死亡。警方其後於榮福中心上樓調查，於上址一單位內再發現一名昏迷男子，亦證實已死亡，警方重案組人員接手調查，包括兩名男子的關係。

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記者：伍瑋瑋