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【雙屍命案】粉嶺榮福中心男子墮斃　單位亦發現一具男屍

社會 22:45 2021/05/29

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熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

粉嶺聯捷街1號榮福中心疑發生雙屍命案。（資料圖片）

粉嶺聯捷街1號榮福中心疑發生雙屍命案，一名男子晚上8時多，懷疑由高處墮下死亡，警方上樓調查再發現一名男子倒斃在上址一個單位內，警方仍在調查事件。

事發於今日（29日）晚上8時多，位於粉嶺聯捷街1號榮福中心2座對開，一名男子被發現倒於屋苑籃球場旁通道，警方接報到場，證實男子當場死亡。警方其後於榮福中心上樓調查，於上址一單位內再發現一名昏迷男子，亦證實已死亡，警方重案組人員接手調查，包括兩名男子的關係。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：伍瑋瑋

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