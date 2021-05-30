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【視后感情】李佳芯暗示與陳炳銓分手　女神Ali：再投入新感情要點時間

娛樂 10:46 2021/05/30

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熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

女神李佳芯（Ali）在今年初被爆搬離本來與拍拖6年的陳炳銓共住的西貢愛巢，當時李佳芯表示為方便工作而搬出，早前李佳芯出席活動受訪就，把陳炳銓「降呢」形容為朋友，但是一直沒直接承認二人已分手。

早前更傳有富豪力追李佳芯，更用人造雪營造浪漫以博取女神歡心。Ali現身將軍澳電視廣播城參與慈善籌款節目《萬眾同心公益金》受訪解釋傳聞中豪富追求者的關係。

【力追Ali】傳富商花盡心思追李佳芯　為博女神Ali歡心用雪機製人造雪

李佳芯解釋與傳聞中富豪追求者的關係。

李佳芯揭富豪身份

李佳芯形容該名被報道的豪富是「生意夥伴」，表示最近與不同單位傾合作，對方是其中一個洽談的生意夥伴，解釋對方的公司有部雪機，他示範用此機時，Ali拍了一張照後令外間誤會，表明二人工作外沒有私人性質的聯絡，並強調自己公私分明，工作與感情不會混淆。

當被問到現在有沒有其他追求者，李佳芯坦言有：「但不是很激烈追，我會感覺到對方是否有意。」她並次暗示與陳炳銓已分手：「知大家好關心我，但屋企人已放棄我。要搵一個價值觀相近的人不容易，對我來講感情不容易，再投入一段新感情都要點時間。」

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李佳芯沒野心

在今年初，李佳芯、張曦雯（Kelly）和高海寧任林盛斌（Bob）和麥玲玲主持的節目《Master's Talk師父有請》嘉賓，麥玲玲在節目批Ali在牛年為變化年，例如工作上有機會變化，又或跟另一半的關係有機會改變。

當時Ali問：「要不結婚要不分開？暫時兩樣都不是，未有結又不是分，我反而期待事業上的突破，有興趣搞生意。」

李佳芯尚未講完，麥玲玲直指她沒生意命，稱Ali本身野心不大，是很穩定、不主動進擊的人，連做藝人都相當另類。Ali聞言也笑道：「你這樣講我是否不應該入行？或者我是否是時候退休？」

同場加映：李佳芯訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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