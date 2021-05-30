【粉嶺雙屍案】粉嶺榮福中心62歲男子墮樓亡　警方發現其88歲外父伏屍單位

▲ 粉嶺聯捷街1號榮福中心疑發生雙屍命案。

粉嶺聯捷街1號榮福中心疑發生雙屍命案，一名男子晚上8時多，懷疑由高處墮下死亡，警方上樓調查再發現一名男子倒斃在上址一個單位內，警方仍在調查事件。

警方昨晚（29日）8時多接獲住戶報案，指發現有人倒臥在上址大廈對開，懷疑從高處墮下。警員到場後，當場證實該名62歲男子死亡，其後上樓調查在一個單位發現他的88歲外父，倒臥在睡房內，同樣當場證實不治。

懷疑有人墮樓，警方其後在一個單位內發現另一名男子死亡，案件列作有人從高處墮下及屍體發現處理。

警方初步調查顯示，該名男子外父的頭、手、腳有傷痕，旁邊有一把鐵錘，兩人的死因有待驗屍確定。

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責任編輯：陳子謙