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【粉嶺雙屍案】粉嶺榮福中心62歲男子墮樓亡　警方發現其88歲外父伏屍單位

社會 10:45 2021/05/30

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粉嶺聯捷街1號榮福中心疑發生雙屍命案。

粉嶺聯捷街1號榮福中心疑發生雙屍命案，一名男子晚上8時多，懷疑由高處墮下死亡，警方上樓調查再發現一名男子倒斃在上址一個單位內，警方仍在調查事件。

警方昨晚（29日）8時多接獲住戶報案，指發現有人倒臥在上址大廈對開，懷疑從高處墮下。警員到場後，當場證實該名62歲男子死亡，其後上樓調查在一個單位發現他的88歲外父，倒臥在睡房內，同樣當場證實不治。

懷疑有人墮樓，警方其後在一個單位內發現另一名男子死亡，案件列作有人從高處墮下及屍體發現處理。

警方初步調查顯示，該名男子外父的頭、手、腳有傷痕，旁邊有一把鐵錘，兩人的死因有待驗屍確定。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳子謙

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