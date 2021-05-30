【疫苗接種】張建宗歡迎商界提供誘因鼓勵市民打針　籲市民別再猶豫及觀望

▲ 張建宗歡迎商界提供誘因鼓勵市民打針。（政務司司長網誌）

近日有地產發展商自發捐出住宅單位，通過抽獎送給已接種新冠疫苗的市民。政務司司長張建宗表示，此舉值得肯定，並歡迎商界主動提供誘因，鼓勵市民接種疫苗，彰顯企業社會責任。

張建宗在網誌表示，經過政府及全社會的努力，香港的疫情現時大致達致「清零」，不過以香港目前不足20%的低接種率，確實令人非常擔心。他指，根據不同國家和地區的經驗，以及香港鄰近地區的實際情況，現時疫情仍然嚴峻，變種病毒肆虐和出現疫情反彈的地方都是疫苗接種率較低的。

他說，市民除了可在18區的社區疫苗中心預約接種疫苗外，政府亦設立了外展接種服務隊，至今曾為一所會計師事務所及一個工地的員工提供接種疫苗外展服務。

張建宗強調，若市民不希望香港再走抗疫「回頭路」，持續出現一波又一波的疫情，疫苗接種是唯一最佳辦法，再次呼籲市民別再猶豫及觀望，盡快接種疫苗。

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責任編輯：陳子謙