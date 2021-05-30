【迷信外傭】迷信外傭家中佈奇怪「樹葉陣」　港爸憂被落降頭：大師話對象係BB

▲ 一名港爸在網上討論區發文，指外傭在家中佈奇怪樹葉陣。

家有迷信外傭，令人心慌慌。日前一名港爸在「連登討論區」發文，指工人姐姐在家中佈置奇怪「樹葉陣」，在月曆黏貼葉片，又用不明液體浸樹葉，以及在葉片寫上銀碼。港爸擔心一家三口遭「落降頭」，指「大師話對象係我哋BB」。

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憂一家三口遭「落降頭」

港爸在帖文中上傳5張照片，顯示家中奇怪「樹葉陣」。樓主指自己與妻子育有一名2歲孩子，在發現「樹葉陣」之後，妻子感到不安，逐向大師請教。大師指工人姐姐疑似「落降頭」，對象更是他們2歲的孩子。港爸指妻子得知後對工人姐姐「無晒信心」，

怕咗佢，想炒咗佢了，唔會再同佢鬥法。

他又觀察到外傭會買賣比特幣，指對方「鍾意錢」，「話咩擺幾千，有時有幾十蚊利潤」。港爸想過「樹葉陣」可能是生財風水陣，奈何妻子聽信大師的話，認為實屬降頭無疑。

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網民：以月桂葉求財

帖文引來網民熱議，不少網民認為該陣似是風水陣，不像有心害樓主一家，「落你降頭會咁易比你發現咩？」、「可能純粹類似風水嘅野」、「明顯種緊啲錢出嚟」、「唔似降頭，似係擺啲陣想聚偏財」。

其後有網民搜尋有關佈陣，發現是以月桂葉求財，指可在月桂葉寫上銀碼，再燃燒它，收求財之效，認為外傭只是迷信，「唔知個姐姐有冇多咗錢，但佢而家分分鐘連工都冇得再開」。

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外傭Baby在港工作30年，照顧僱主三代，感情如同家人般親切。Baby在30年前隻身赴港做女傭，來到蔣姓僱主一家，一做便是30年。雖然菲律賓家鄉的丈夫、子女及孫兒一直等待Baby的歸期，但不捨僱主一家及基於責任，多年來她選擇離鄉別井，由花容月貌變成皺紋滿面，港媽Jiffy感到抱歉但又感恩，點擊下圖：

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責任編輯：王明芳