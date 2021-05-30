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【鄰里糾紛】露台食煙遭樓上一家3口投訴　港男求助：話會用震樓器搞我

健康 11:43 2021/05/30

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露台食煙遭樓上一家3口投訴，港男求助：「話會用震樓器搞我」。

鄰里糾紛不時發生，有網民發文表示，平時會在家中露台食煙，近日被樓上家庭投訴，指樓主的煙味「攻咗上去」影響小朋友。樓主為此道歉，並表示會「食少啲」，但對方卻未有接受，更揚言會以震樓神器報復。

該名男網民於網上討論區「連登」發文，指自己平時放工回家及吃飯後，都會在家中露台食煙，而每次都會把煙頭掉落馬桶，不會掉落街。最近樓上有一家3口新居入伙，日前（26日）對方落樓拍門，指樓主在露台食煙時，「啲煙攻咗上去，臭親佢個仔」。

樓主稱自己「好聲好氣」地向對方道歉，又表示以後會「食少啲」，但對方卻未有接受，更揚言會用「震樓器」報復。

佢仲大我話再食就日日嘈我瞓覺，係咪應該同管理處講聲定唔理佢？

帖文一出即引起熱議，網民對此反應兩極，有人認為樓主在露台食煙是自由，批評樓上鄰居多管閒事，但亦有人認為樓主不想自己屋內有煙味才到露台食煙，形容他的行為自私，「自己快樂建築喺人地痛苦身上」。點擊下圖看網民留言：

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任編輯：羅嘉欣

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