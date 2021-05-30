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【eMPF】積金易平台項目已進入關鍵構建階段　劉麥嘉軒：會確保構平台如期完成

社會 11:30 2021/05/30

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新任積金局主席劉麥嘉軒。

新任積金局主席劉麥嘉軒發表任內第一篇網誌。她表示，自己有三大工作目標，分別是保障計劃成員權益、建構積金易平台和推動數碼轉型。

劉麥嘉軒表示，自上任以來，已經與兩個主要工會見面，當中包括10多個行業工會，聽到很多「貼地」和實用的意見。她保證，做重大決策時，一定會照顧打工仔的利益，以他們的退休福祉為依歸，強調打工仔是積金局的「老闆」。

她又提到，今年初，積金易平台（eMPF）項目已進入關鍵的構建階段，重申積金易並非簡單的資訊科技項目，當中涉及全港所有強積金計劃成員分佈在14個受託人的帳戶資料，所以構建工作進行時必須小心謹慎。積金局會確保項目按部就班，如期完成。

劉麥嘉軒表示，隨著積金易平台啟用，強積金將邁向數碼新時代，計劃成員、僱主、強積金業界及積金局，必須加快數碼轉型步伐。積金局亦會做好準備，確保在平台推出時有足夠的資訊科技能力，應付運作模式及規管制度各方面的改變。

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

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責任編輯：陳子謙

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