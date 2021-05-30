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【愛國者治港】陳茂波稱政府會善用新政治環境　以創新思維破解深層次問題

社會 11:43 2021/05/30

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財政司司長陳茂波指出，完善選舉制度修例工作及《香港國安法》實施後，從制度上建構「愛國者治港」的新秩序，確保香港重回社會安全、政治穩定、守法有序的環境。（資料圖片）

立法會上周通過了《2021年完善選舉制度(綜合修訂)條例草案》，落實全國人大在三月份通過的完善香港選舉制度的決定。財政司司長陳茂波提到，近年鄰近城市高速發展且機遇處處，但回望過去近十年的香港，往往予人發展停滯的感覺，特別是政治爭拗不斷、議會內耗空轉日趨嚴重，窒礙了政府的治理效能。他指出，完善選舉制度修例工作及《香港國安法》實施後，從制度上建構「愛國者治港」的新秩序，確保香港重回社會安全、政治穩定、守法有序的環境。

財政司司長陳茂波今日（30日）在其網誌提到，去年實施香港國安法、隨後確立公職人員宣誓效忠的制度，加上剛完成的完善選舉制度修例，可讓「一國兩制」的制度安排在香港行穩致遠，讓香港能鞏固及強化在這制度下的獨特性與優勢，並可因此而更蓬勃發展。

他亦指出，就香港的發展軌跡而言，面向國際是必須的，緊靠國家卻是根本。如何更好地融入國家發展大局，關係到香港未來的繁榮和機遇，特別是十四五規劃的實施和粵港澳大灣區戰略的加速推進，從創科到金融、從國際航空樞紐到中外文化藝術交流中心、從國際法律及解決爭議服務到區域知識產權貿易，香港都大有發展潛力。

他表示，在新選舉制度下，「行政主導」的政治體制得以加強，政府的治理效能得以提高，未來香港社會將可以集中精力處理社會、經濟及民生等議題，包括土地房屋等一些纏結難解的老問題。他說，理順了政治秩序後，各界及社會均對處理這些長久以來制約香港發展的深層矛盾，有著很高的期望。特區政府須匯聚最大能量，與社會各界合力解決問題。

他強調，目前做好防疫抗疫工作繼續是頭等大事，辦好未來三場重要選舉也很關鍵，同時需要部署的是善用新的政治環境，以創新思維全力破解深層次問題。

同場加映，港大牙醫學院新生遴選委員梁耀殷醫生指，面試會留意學生幾方面的能力：

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：曾卓鋒

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