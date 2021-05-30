【安心出行】安心出行下載量已突破439萬　將新增儲存電子針卡功能

▲ 安心出行下載量已突破439萬。

政府去年11月推「安心出行」流動應用程式，鼓勵市民養成記錄出行的習慣。創新及科技局局長薛永恒表示，安心出行將增加一個功能，讓市民選擇把個人的電子針卡儲存於程式內，方便市民在使用安心出行進入場所時可同時出示電子針卡，免卻攜帶紙本針卡或要每次下載電子針卡。

薛永恒今日（30日）在社交網站表示，安心出行下載量節節上升，最新下載量已突破439萬，若以香港接近750萬人口相比，數字幾近全港人口6成，而參與計劃公私營場地超過8.8萬個。

為了便民利民，政府會在「安心出行」應用程式中增加一個功能，市民日後更可選擇在「安心出行」應用程式中儲存自己的電子針卡。薛永恒指，使用Apple手機的市民把電子針卡收納在iOS系統的Apple wallet中，正如登機證、信用卡儲存在iOS手機錢包一樣方便；政府亦正和Google商討，在Android手機錢包提供類似功能。

薛永恒強調，是否儲存電子針卡於「安心出行」或手機錢包純屬個人選擇，政府出發點是用好抗疫數碼工具，便民利民。不論電子或紙本針卡，都是重要的個人文件，呼籲市民好好保管，不要將電子針卡傳送他人或在社交平台分享，更千萬不要借用他人的針卡。

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責任編輯：陳子謙