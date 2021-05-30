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【生育率】本港去年總生育率跌至0.87　羅致光指受社會事件及疫情影響

社會 12:05 2021/05/30

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勞工及福利局局長羅致光形容「生育率低處未算低」。

政府統計處亦早前公布香港2020年總生育率已跌至0.87。勞工及福利局局長羅致光形容「生育率低處未算低」，認為去年生育率下降，是受到2019年社會事件影響，後期亦受疫情影響。他根據本港沙士後的經驗，預計今年本港生育數字應會較去年的更低。

羅致光在網誌指出，過往本地的研究指出影響生育率的因素有很多，較為明顯的是未婚比例上升、結婚年齡上升、樓價相對收入比例上升等等。幼兒照顧的考慮亦是因素之一。

他表示，現屆政府已多管齊下增加資助幼兒服務的質和量，包括將幼兒服務需求寫入《香港規劃標準與準則》、嘗試透過購買物業在18區增加資助幼兒中心、在合適的賣地項目條款中加入幼兒中心、改善人手比例及增加中心資助等方法。他相信，這有助增加勞動人口參與率，亦有助減少其中一個生育意願的障礙。

羅致光又提到，法定有薪產假增至14星期後，由去年12月11日至今年4月底，已完成領取14星期有薪產假的人數應十分之少。截至5月27日，只有601人的僱主申請發還4星期產假。他認為，有關安排剛起步，申請數字應屬合理水平。

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

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責任編輯：陳子謙
 

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