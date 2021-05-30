【家燕嫲嫲】薛家燕新抱誕7磅半男嬰　家燕姐抱孫：我和家人都很開心

71歲家燕姐升呢做嫲嫲！薛家燕的新抱陳素怡（Zoe）一索得男，榮升嫲嫲的家燕姐喜開心，在今日（5月30日）在個人社交平台上載兩張相片，一張是家燕姐抱B照，另一張是燕姐兒子石耀庭與新抱抱B照。

家燕姐分享喜悅寫道：

Hello 大家好， 跟大家介紹一下我的孫仔Julian，他5月26號出世，出世時重7磅半，非常感恩在這疫情下順利健康出生🥰母子平安❤️我和家人都很開心，也萬分感謝傳媒和朋友們的祝福❤️再次多謝大家，也祝願大家身體健康🤩開開心心🥰

▲ 家燕姐升呢做嫲嫲。（取自facebook）

家燕姐送樓贈兒子

家燕姐的兒子石耀庭與Zoe在2018年結婚，去年Zoe確認懷孕，家燕姐特意安排兒子與新抱居於殷樺花園相鄰單位，方便互相照顧：「互相探望、煲湯水好方便，我們各自又有私人空間。我新抱好懂事、好乖巧，覺得是我跟兒子的福氣。」

其實早在兒子結婚時，家燕姐當時已送贈給兒子和媳婦2000萬元的物業，薛家燕指自己難得在殷樺花園有3個單位，希望兒子與新抱能安居樂業，而兒子亦認為住在母親的鄰舍可以方便照顧她。

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