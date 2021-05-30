  • 31°C
香港時間 : 2021530日 (週日) 13:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【家燕嫲嫲】薛家燕新抱誕7磅半男嬰　家燕姐抱孫：我和家人都很開心

娛樂 12:36 2021/05/30

分享：

熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

71歲家燕姐升呢做嫲嫲！薛家燕的新抱陳素怡（Zoe）一索得男，榮升嫲嫲的家燕姐喜開心，在今日（5月30日）在個人社交平台上載兩張相片，一張是家燕姐抱B照，另一張是燕姐兒子石耀庭與新抱抱B照。

家燕姐分享喜悅寫道：

Hello 大家好， 跟大家介紹一下我的孫仔Julian，他5月26號出世，出世時重7磅半，非常感恩在這疫情下順利健康出生🥰母子平安❤️我和家人都很開心，也萬分感謝傳媒和朋友們的祝福❤️再次多謝大家，也祝願大家身體健康🤩開開心心🥰

家燕姐升呢做嫲嫲。（取自facebook）

家燕姐送樓贈兒子

家燕姐的兒子石耀庭與Zoe在2018年結婚，去年Zoe確認懷孕，家燕姐特意安排兒子與新抱居於殷樺花園相鄰單位，方便互相照顧：「互相探望、煲湯水好方便，我們各自又有私人空間。我新抱好懂事、好乖巧，覺得是我跟兒子的福氣。」

其實早在兒子結婚時，家燕姐當時已送贈給兒子和媳婦2000萬元的物業，薛家燕指自己難得在殷樺花園有3個單位，希望兒子與新抱能安居樂業，而兒子亦認為住在母親的鄰舍可以方便照顧她。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【家燕嫲嫲】新抱拍孕婦寫真疑一索得男　準嫲嫲薛家燕為兒媳買毗鄰單位
12:00 2021/05/26
【家燕嫲嫲】新抱拍孕婦寫真疑一索得男　準嫲嫲薛家燕為兒媳買毗鄰單位
【BB來了】余香凝誕BB女做媽媽 Jennifer：妳健康開心媽媽就滿足
12:27 2021/05/23
【BB來了】余香凝誕BB女做媽媽 Jennifer：妳健康開心媽媽就滿足
【BB來了】張頴康太太麥雅緻懷第3胎　感激老婆付出：粗重嘢等我嚟做
10:52 2021/05/22
【BB來了】張頴康太太麥雅緻懷第3胎　感激老婆付出：粗重嘢等我嚟做

你可能感興趣

【家燕嫲嫲】新抱拍孕婦寫真疑一索得男　準嫲嫲薛家燕為兒媳買毗鄰單位
12:00 2021/05/26
【家燕嫲嫲】新抱拍孕婦寫真疑一索得男　準嫲嫲薛家燕為兒媳買毗鄰單位
【BB來了】余香凝誕BB女做媽媽 Jennifer：妳健康開心媽媽就滿足
12:27 2021/05/23
【BB來了】余香凝誕BB女做媽媽 Jennifer：妳健康開心媽媽就滿足
【BB來了】張頴康太太麥雅緻懷第3胎　感激老婆付出：粗重嘢等我嚟做
10:52 2021/05/22
【BB來了】張頴康太太麥雅緻懷第3胎　感激老婆付出：粗重嘢等我嚟做
薛家燕 娛樂人物職業 演員 婆媳關係 家庭關係 爸媽心聲 新手爸媽

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶