  • 32°C
香港時間 : 2021530日 (週日) 14:40
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【死因有可疑】TVB與ViuTV綜藝節目激戰　王祖藍起用年青人：給新一代空間

娛樂 13:58 2021/05/30

分享：

熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

TVB下月推出新節目《死因有可疑》。

自曾志偉入TVB當副總理及王祖藍當首席創意官後十分進取，推出連串綜藝節目，結果毀譽參半，當中以《尋人記》、《好聲好戲》最好口碑，《聲夢傳奇》、《日日媽媽聲》亦獲一定關注，但重點的《開心大綜藝》卻口碑一般。

對家ViuTV《考有Feel》、《ERROR自肥企画》成績理想，後者更掀全城熱話，但是《擊戰》未受太關注。

兩台在6月又有新一輪綜藝節目大戰，ViuTV有另類選美真人騷《造美人》，以及出動皇牌MIRROR的真人騷《調教你MIRROR》。

【調教你MIRROR】AK入營後有重大改變　江𤒹生感恩疫市有工開：珍惜實戰機會

    點擊圖片放大
    +4
    +3

《死因有可疑》參考韓國偵探節目

至於TVB新一輪節目有在製作當中《盛 · 舞者》及辦明星奧運賽。而在6月推出新節目有王梓軒和C AllStar的吳崇銘（DJ King）任主持的《演鬥聽》，將邀請幕前幕後的音樂人分成兩組，即場Battle進行音樂遊戲競技，據悉節目將安排在星期六晚上11點半至12點半播出。

另一節目在是方力申、郭子豪、張秀文和游嘉欣等主持《死因有可疑》，韓國類似JTBC偵探節目《Crime Scene》（ViuTV譯《犯罪現場》），節目於6月14日播出，首集由周柏豪和鄭融任嘉賓。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

讓年青人發揮

王祖藍出席《死因有可疑》錄影時他指，亞洲區電視綜藝娛樂最近流行偵探節目，而他於內地亦曾製作過類似節目，並且公司有兩位年輕製作人有意參與，在市場需要及讓年輕人發揮下，於是決定製作此節目。

他透露與曾志偉有共識：「希望給我空間，以及幕後團隊試多些東西。收視要顧及但不是最重要，會綜合不同因素，最緊要今次節目由兩個後生仔完全做晒，給新一代自己創作。」

祖藍表示下半年將有更多節目推出，並強調現在TVB台前幕後很有土氣，而有批評有節目抄ViuTV，他指現階段容許犯小錯然後反省，不想一下子令同事士氣變差。

同場加映：張炳強+袁淑珍+梁偉德訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【好聲好戲】陳自瑤發文講奪冠感受　靚媽Yoyo實力終獲肯定：令我感動落淚
17:43 2021/05/29
【好聲好戲】陳自瑤發文講奪冠感受　靚媽Yoyo實力終獲肯定：令我感動落淚
【造美人】ViuTV再推出另類選美真人騷　16位參加者谷底大翻身變靚女【多圖】
16:51 2021/05/23
【造美人】ViuTV再推出另類選美真人騷　16位參加者谷底大翻身變靚女【多圖】
【日日媽媽聲】90歲許碧姬為照顧中風女兒做演員　歷喪女之痛豁達面對【有片】
13:20 2021/05/23
【日日媽媽聲】90歲許碧姬為照顧中風女兒做演員　歷喪女之痛豁達面對【有片】
【調教你MIRROR】花姐邀梁祖堯幫手教仔　MIRROR成員感情受考驗大爆秘聞
13:23 2021/05/28
【調教你MIRROR】花姐邀梁祖堯幫手教仔　MIRROR成員感情受考驗大爆秘聞
【聲夢傳奇】炎明熹大比數唱贏詹天文 張馳豪出局台上爆喊【有片】
10:52 2021/05/23
【聲夢傳奇】炎明熹大比數唱贏詹天文 張馳豪出局台上爆喊【有片】

你可能感興趣

【好聲好戲】陳自瑤發文講奪冠感受　靚媽Yoyo實力終獲肯定：令我感動落淚
17:43 2021/05/29
【好聲好戲】陳自瑤發文講奪冠感受　靚媽Yoyo實力終獲肯定：令我感動落淚
【造美人】ViuTV再推出另類選美真人騷　16位參加者谷底大翻身變靚女【多圖】
16:51 2021/05/23
【造美人】ViuTV再推出另類選美真人騷　16位參加者谷底大翻身變靚女【多圖】
【日日媽媽聲】90歲許碧姬為照顧中風女兒做演員　歷喪女之痛豁達面對【有片】
13:20 2021/05/23
【日日媽媽聲】90歲許碧姬為照顧中風女兒做演員　歷喪女之痛豁達面對【有片】
曾志偉 王祖藍 Mirror 娛樂人物職業 聲夢傳奇 好聲好戲 日日媽媽聲 開心大綜藝 ERROR自肥企画 尋人記

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶