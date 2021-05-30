【死因有可疑】TVB與ViuTV綜藝節目激戰　王祖藍起用年青人：給新一代空間

▲ TVB下月推出新節目《死因有可疑》。

自曾志偉入TVB當副總理及王祖藍當首席創意官後十分進取，推出連串綜藝節目，結果毀譽參半，當中以《尋人記》、《好聲好戲》最好口碑，《聲夢傳奇》、《日日媽媽聲》亦獲一定關注，但重點的《開心大綜藝》卻口碑一般。

對家ViuTV《考有Feel》、《ERROR自肥企画》成績理想，後者更掀全城熱話，但是《擊戰》未受太關注。

兩台在6月又有新一輪綜藝節目大戰，ViuTV有另類選美真人騷《造美人》，以及出動皇牌MIRROR的真人騷《調教你MIRROR》。

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《死因有可疑》參考韓國偵探節目

至於TVB新一輪節目有在製作當中《盛 · 舞者》及辦明星奧運賽。而在6月推出新節目有王梓軒和C AllStar的吳崇銘（DJ King）任主持的《演鬥聽》，將邀請幕前幕後的音樂人分成兩組，即場Battle進行音樂遊戲競技，據悉節目將安排在星期六晚上11點半至12點半播出。

另一節目在是方力申、郭子豪、張秀文和游嘉欣等主持《死因有可疑》，韓國類似JTBC偵探節目《Crime Scene》（ViuTV譯《犯罪現場》），節目於6月14日播出，首集由周柏豪和鄭融任嘉賓。

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讓年青人發揮

王祖藍出席《死因有可疑》錄影時他指，亞洲區電視綜藝娛樂最近流行偵探節目，而他於內地亦曾製作過類似節目，並且公司有兩位年輕製作人有意參與，在市場需要及讓年輕人發揮下，於是決定製作此節目。

他透露與曾志偉有共識：「希望給我空間，以及幕後團隊試多些東西。收視要顧及但不是最重要，會綜合不同因素，最緊要今次節目由兩個後生仔完全做晒，給新一代自己創作。」

祖藍表示下半年將有更多節目推出，並強調現在TVB台前幕後很有土氣，而有批評有節目抄ViuTV，他指現階段容許犯小錯然後反省，不想一下子令同事士氣變差。

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