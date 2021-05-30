【疫苗接種】林大慶倡已接種疫苗市民毋須室外戴口罩　批港人應就低接種率感羞恥

▲ 林大慶指，現時本港疫苗接種率僅約2成，在全世界中屬近乎最低水平，香港人應感到羞恥。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情稍緩，本港展開疫苗接種計劃約3個月，政府、多間機構及本港大學出盡方法 鼓勵更多市民接種疫苗。港大醫學院公共衞生學院講座教授林大慶建議，政府可效法部分西方國家放寬抗疫防疫措施，如容許已完成接種新冠疫苗的市民在室外較低風險的地方時可毋須配戴口罩、放寬聚餐人數至6至8人及延長食肆營業時間至午夜12時等。

林大慶認為，已接種疫苗人士的感染及傳播病毒風險較低，因此不應與未接種疫苗的市民有相同限制，指他們可更擁有自由，因此認為放寬措施可有助提升疫苗接種率。

對於未接種疫苗人士方面， 林大慶認為他們仍有感染及傳播病毒風險，故要求他們按防疫規定繼續配戴口罩，是公共衛生問題，所以不涉及任何歧視問題。

被問到有發展商以住宅單位為誘以鼓勵市民接種疫苗，林大慶表示贊成以任何合法方式鼓勵市民接種疫苗，認為對世界有利的公益行為，以盡快達至群體免疫。他亦提到，現時本港疫苗接種率僅約2成，在全世界中屬近乎最低水平，香港人應感到羞恥。

同場加映，港大牙醫學院新生遴選委員梁耀殷醫生指，面試會留意學生幾方面的能力：

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記者：曾卓鋒