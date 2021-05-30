【駭人意外】7歲女童邊食雪條邊玩滑板車　不慎跌倒雪條棍刺穿喉嚨情況危急

▲ 內地一名7歲女童玩滑板車時不慎跌倒，雪條棍刺穿喉嚨。

內地近日發生一宗駭人意外，重慶一名7歲女童，邊吃雪條邊玩滑板車，期間不慎跌倒，雪條棍刺穿喉嚨，令女童感到劇痛。家人隨即將女童送院，醫生進行手術後成功取出雪條棍，女童脫離危險期。

雪條棍插入女童喉嚨

綜合內媒報道，事件發生在本月18日，重慶一名7歲女童玲玲（化名），玩滑板車期間不慎跌倒，雪條棍插入喉嚨，令她劇痛不已。家人見她滿口鮮血，立即將她送往附近醫院，在送院途中女童多次出現噁心及嘔吐的情況。

醫生檢查後，發現玲玲的鼻咽部左側有異物插入，部分已進入枕骨基底部左側，長度約1.1厘米，情況危急。女童隨後被轉送兒童醫院救治，醫生召開緊急會議，認為需盡快將雪糕棍取出，因為若雪糕棍插入太久的話，或會引起局部或顱內感染，危及生命。

▲ 雪條棍插入女童喉嚨。（來源：微博）

醫生提醒切勿自行拔出異物

醫生進行手術後成功取出雪條棍，令玲玲脫離危險期。醫生提醒，幼童天性好動，走路玩耍時不能手持尖銳物品，亦不要讓孩子邊打鬧邊進食。一些體積細小的物品如硬幣、電池、鈕扣等，不要放在小孩子容易拿到的地方，避免他們誤吞。

醫生亦提醒，若小朋友發生類似意外，家長要保持冷靜，不要將插在身上的異物拔出，避免造成二次傷害。

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急症科醫生指，因鯁喉而昏迷，首3至5分鐘是救人黃金時間，在等待醫護人員到場之前，身旁的人可以把他的身體稍微傾前，然後在背部「雞翼位」中間用掌心大力拍打一下，讓其把食物吐出。

不少人情急之下，可能會將手指伸入兒童的喉嚨，試圖將食物挖出，醫生指做法大錯特錯，因有可能將食物愈推愈入，反令傷者更危險。

專家教4招鯁喉急救大法：

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急症科醫生補充，腦部缺氧後果可以很嚴重，故在有人嘗試為鯁喉小孩急救的同時，也應有其他人同時代為召喚救護車。

綜合醫生提醒，以下為12款鯁喉高危食物：

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責任編輯：王明芳