【警隊招募】警方首辦招募體驗日約2,000人報名 冀藉活動消除投考者疑慮

▲ 警隊今日（30日）舉行「警察招募‧體驗日」，並首次在黃竹坑警察學院舉行「警察招募‧體驗日」。（林宇翔攝）

警隊今日(30日)在黃竹坑香港警察學院首次舉行「警察招募體驗日」。警方表示，今次是首次在學院內舉行招募日，全日有約2,000人登記參加，參觀人士可即場投考。

即看警察招募體驗日情況：

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活動分為上、下午兩場，當中有6個部隊展覽，包括反恐特勤隊、鐵路應變部隊、警隊護送組、水警、機場特及警犬隊，介紹部隊運作、裝備及槍械使用等，並加入加入VR體驗元素，介紹警務、訓練等工作。參觀人士如時間許可，可即時投考進行體能測試，通過的話會記錄在案，加快遴選程序。

警隊招募組警司陳純青表示，今次是警隊繼2019年後再次進行大型招募活動，希望招攬有志服務香港的人士，活動新設同時體能小組面試，成功者最快今年8月便可加入警隊受訓。他提到，不少有意投考人士對遴選程序、學警生活有顧慮，希望透過真實交流讓他們及早準備，警隊亦會總結今次經驗，檢討日後招募人力策略。

陳純青承認，投考人數在2019年大跌，但自去年起法庭認同警隊工作、市面回復平穩，投考人數開始回升，警隊今個年度計劃招募195名警務督察，以及1350名警員。

▲ 警隊招募組警司陳純青（中）表示，警隊今個年度計劃招募195名警務督察，以及1350名警員。（林宇翔攝）

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記者：蘇文軒