【夫妻關係】結婚7年丈夫拒工作賺錢　妻子獨力撐起頭家：如喪偶式婚姻

▲ 結婚7年丈夫拒工作賺錢，妻子獨力撐起頭家感崩潰。

相見好，同住難。內地一對夫婦結婚7年以來，丈夫都沒有工作，而是留在家中照顧子女，讓妻子非常不滿，她指自己要獨力工作養家，又形容這段婚姻猶如「喪偶」，但丈夫則認為「家裏不缺錢」，沒必要工作，兩人各執一詞，直至最近才坦承溝通，冰釋前嫌。

據內地媒體報道，現年37歲的小燕與丈夫曉峰結婚7年，丈夫比她少兩歲，兩人育有1子1女，日子過得還算美滿。不過小燕近日向一個電視節目求助，表示結婚以來，丈夫都不出去工作，只有她在超市工作賺錢，家庭經濟和大小事都由她獨力撐住，丈夫都沒有給予回報或肯定，讓她感到身心疲累。

小燕又抱怨，丈夫結婚後和交往時的態度亦大大不同，逐漸變得封閉，也甚少和她交流，而老爺奶奶亦沒有出手調解，甚至對他們倆的家事不聞不問。小燕深感自己仿如「活寡婦」，認為這段婚姻很難再維持下去。

自己過的就是「喪偶式」的婚姻一樣，很難撐下去。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

不過，丈夫曉峰表示這只是妻子的片面之詞，他指自己婚後雖然沒有工作，但擔起了照顧子女的責任，從起居飲食到日常家務都是他一人負責，反而妻子除了上班外，在家裏只會睡覺，對家事不管不顧，亦甚少照顧2名子女，更因他沒有工作而找他麻煩。

曉峰續指，自己是一名醫科畢業生，但本身對有關專業不感興趣，只是在母親的強迫下就讀，所以曾離家出走，四處打工，他又說，自己有一定積蓄，足以應付日常開支，認為沒有必要出去工作。

如果不缺錢還出去幹活，那就是腦袋有問題，錢對我來說，現在還不是問題。

他透露，平時會自學英文、日文和物聯網等相關知識，甚至會自製晶片，但妻子毫不知情，就只會和他吵架。

經過節目組的調解，小燕表示了解到的曉峰真實想法，知道丈夫對家庭付出的努力，又稱讚對方在養育子女方面比自己細心周到，故現在會接受丈夫不去工作。

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯：王明芳