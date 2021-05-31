【疫苗接種】消息指政府落實公務員打針假　林鄭月娥與陳肇始聶德權下午見記者

▲ 消息指政府落實公務員打針假

本港新冠肺炎疫情稍緩，新冠疫苗接種計劃至今推行3個月，惟整體接種率仍低於2成。政府、多間機構及本港大學出盡方法鼓勵更多市民接種疫苗。消息指，政府落實公務員疫苗假期，每接種一劑就可享有一天假期，最快本周內公布。行政長官林鄭月娥、食衞局局長陳肇始及公務員事務局局長聶德權下午會見傳媒。

公務員事務局發言人表示，公務員隊伍是抗疫隊伍中重要的一環。無論是為履行日常職務或為保障工作上接觸到的市民和同事，公務員如非有充分的健康理由，均有義務主動接種疫苗。政府正研究進一步鼓勵和便利政府僱員接種疫苗的措施，會盡快公布有關詳情。

行政長官林鄭月娥上周二（25日）出席行政會議前表示，政府作為僱主，考慮讓公務員接種疫苗後享有假期，稍後會交代，又指若真正要提供現金或實物鼓勵疫苗接種，則不太適合由特區政府提出，擔心會出現反效果。

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最新29間疫苗接種中心分布：

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記者：陳子謙