【偷運毒品】泰國濾水器、咖啡機暗藏海洛英運港　海關拘2男檢約23.5公斤海洛英市值約3000萬元

▲ 香港海關本月27日在葵涌海關大樓驗貨場檢獲約23.5公斤懷疑海洛英，估計市值約2,900萬元。圖示檢獲的懷疑毒品及部分用作收藏毒品的濾水器及咖啡機。（海關提供）

香港海關於本月27日在葵涌海關大樓驗貨場檢獲約23.5公斤懷疑海洛英，估計市值約2,900萬元。



海關人員當日檢查一批從泰國到港，報稱載有電器的海運貨物。經檢查後，於13個濾水器及9台咖啡機暗格內發現該批懷疑海洛英。跟進調查後，海關人員翌日（28日）分別在油麻地及荃灣拘捕兩名27歲及47歲的懷疑涉案男子。案件仍在調查中。



根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款五百萬元及終身監禁。海關呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。此外，市民亦要避免將個人資料或地址交予他人以作收取郵包或貨物用途。

同場加映，港大牙醫學院新生遴選委員梁耀殷醫生指，面試會留意學生幾方面的能力：

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記者：曾卓鋒