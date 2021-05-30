【3日2夜】張曦雯與好姊姊Staycation Kelly靠兩招由肥妹瘦腰不瘦胸【多圖】
娛樂 14:53 2021/05/30
因為疫情不可去旅行，近年大家流行Staycation，TVB女神張曦雯（Kelly）也不例外，日前和閨蜜朱韻韻一同享受Staycation。
張曦雯與好姊妹朱韻韻十分大方，上載多張在酒店泳池齊穿火辣三點式騷身材的照片，大展驕人的上圍及誘人長腿，她更以英文留言開玩笑稱自己在馬爾代夫旅行。
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主持《3日2夜》成女神
現年31歲的張曦雯在美國成長，於2012年1月參加《國際中華小姐競選》後入行留港發展。
Kelly因為主持J2的《3日2夜》受注意成宅男女神，之後受TVB力捧拍劇，參與演出《法證先鋒IV》、《木棘証人》、《踩過界II》及未播出《白色強人II》。
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張曦雯靠兩招修身
身高175cm的Kelly腰圍長期保持23吋，她曾表示因家人移民美國吃漢堡包、薯條及Pizza等，所以一度是個小肥妹。
後來張曦雯曾試過很多方法減肥也不成功，最終靠用間歇性斷食法成功修身，以及每周星期去5次健身室做運動，每次做2至3小時，由此保持美好身段。
同場加映：李君妍訪問
撰文 : TOPick柴犬出動