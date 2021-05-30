【千億重建】市建局料未來5年斥逾千億元發展改建1.8萬伙住宅　歷來最大規模

▲ 韋志成（前）透露，市建局未來5年或須斥資逾千億元收購重建，發展成本屬歷來新高。（資料圖片）

市區重建局6月中，將公布下年度最新業務計劃報告。行政總監韋志成今（30日）透露，今年有8個重建項目完成清場，下年度或招標，向發展商收款，可補充市建局現金流，藉穩健財務狀況，未來5年可推動新策展重建，總成本超過1,000億元，合共提供約1.8萬伙住宅單位，有待政府審核。如獲准推行，將成市建局2001年成立以來，最大規模、開支最龐大的一份業務綱領。

韋志成於網誌透露，今年是市建局「收成期」，有8個重建項目完成清場，可望於2021/22年度推出招標，可向中標發展商收回前期款項，補充市建局現金流。藉此「收成期」給予較穩健財務狀況的機會，市建局已籌備5年計劃，涵蓋多個新策展重建項目，連同已開展但尚未完成收購的重建項目，未來需要支付的收購開支及建築費用，總成本逾1,000億元，合共提供約1.8萬個住宅單位。

市建局已將未來5年業務綱領（2021/22至2025/26年度），交予政府審核。若獲准推行，將會是市建局2001年成立以來，最大規模、開支最龐大的一份業務綱領。韋志成形容，市區重建項目收購成本高昂，並需要預留龐大的流動資金作收購儲備；而項目發展年期長，以致資金流轉慢，對財務狀況造成一定風險，形容這是市建局推展市區更新項目面對的挑戰。

他指出，「5R規劃儲備」可改善市區面積，包括研究重建油麻地、旺角範圍在內，超過250公頃；若這些規劃儲備進入項目儲備階段，市建局將需動用超過1萬億元流動資金，才能完全實踐儲備內具重整發展潛力的重建項目，讓市區更新得以持續發展。

但他稱過萬億元，屬於龐大財務承擔，是市建局目前約500億元總資產的20倍。換句話說，市建局要將重建工作，分拆成20個周期進行；而每個周期，市建局要動用龐大財政資源來收購舊樓，還要在不虧本的樓市環境下，從中標的合作發展商收到前期款項的資金，以應付展開下一個重建周期的開支。

他估計，以現時每個重建周期由規劃、收購、安置，清場，平整地盤至招標發展，一般需要6至8年時間才完成，累計起來，20個周期便需要120至160年，才能完成規劃儲備內的項目。他強調，市建局未來必須聚焦在制定適切而涵蓋短、中、長期的方案，為市區更新尋找出路。

他認為，透過推動、鼓勵及協助業主做好樓宇維修，以至推動預防性維修，不單解決樓宇老化，亦能降低樓宇重建壓力，為市區更新的持續發展，尋求切實可行而具成效的良方之一。

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責任編輯：吳卓峰