【疫苗接種】商界研推婚姻配對等抽獎鼓勵打針　林健鋒：勿以「貪」字形容

▲ 商界研推婚姻配對等抽獎鼓勵打針，林健鋒：勿以「貪」字形容（資料圖片）

本港新冠疫苗接種計劃開展逾3個月，未如理想接種率近日終見起色，昨（29日）逾4萬人打針，創單日新高，詳情請看：【下一頁】；各界繼續各出其謀鼓勵市民打針，行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒今（30日）在電視台節目上表示，正與香港總商會商討，為已接種疫苗的市民分階段舉辦抽獎獎償，並透露目前反應正面，但強調不希望外界以「貪」字形容相關抽獎計劃。

林健鋒建議，抽獎可分為不同階段，在第一階段則每兩周抽一次獎，並在9月再定日子去抽大獎；獎品則涉及市民的衣食住行，他指有機構願意送出酒店住宿、機票、戲票、飲食券、抗疫產品、驗身、驗眼的醫療券等獎品，另設有現金獎，甚至有婚姻配對服務，已接種第1針的市民可以遞交相關資料，接種第2針後便可安排與對象見面。

林認為，疫情涉及整個社會，不單是港府的事，商界亦希望可以協助政府，又提到香港屬外向型經濟，依賴遊客消費，盡快達到目標接種率才可令香港成為「安全城市」以恢復經濟。他又指抽獎有助提高接種率，但不希望外界以「貪」字形容相關抽獎計劃，並強調現時資訊有不足，在商界推出優惠時，港府須加強解說及宣傳。

在其他措施方面，他鼓勵僱主讓已接種疫苗僱員可放半天至一天假休息，並建議商界可為丈夫提供半日假，讓他可陪同太太前往打針，而港府讓在港長期工作的外籍人士亦可以免費接種疫苗；他又提到可設立「大灣區商務氣泡」，讓已打針人士在有條件下可毋須隔離檢疫，每星期可以有1,000個名額，如情況理想，可推廣至點對點旅遊。

同場加映，港大牙醫學院新生遴選委員梁耀殷醫生指，面試會留意學生幾方面的能力：

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責任編輯：鄧凱文