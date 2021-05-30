【新冠肺炎】今為相隔1日後再現零確診　衞生防護中心再改本月5病例為輸入個案

▲ 今為相隔1日後再現零確診，衞生防護中心再改本月5病例為輸入個案（資料圖片）

衞生署衞生防護中心公布，今（30）日沒有錄得新增確診個案，至今本港個案累計仍為11,838宗（包括11,837宗確診個案和一宗疑似個案）。



而因應流行病學調查、臨床數據及基因排序分析結果，顯示個案11831、11833、11834、11835和11836較可能於抵港前已感染新冠病毒。中心已將該五宗個案分類修正為輸入個案。

5宗個案分別為：

第11831宗：居深水埗匯璽匯璽II第5A座的29歲女印傭，其於4月25日從印尼抵港，並於5月22日列為確診

第11833宗：居油麻地彌敦道525-543號寶寧大廈B座及九龍塘伯爵街1號伯爵園B座，其於2月20日從印尼抵港，並於5月23日列為確診

第11834宗：居大角咀海輝道11號維港灣第六座，帶有N501Y變種病毒的46歲女菲傭，其於4月3日從巴基斯坦抵港，並於5月24日列為確診

第11835宗：居葵涌石籬(二)邨石華樓的43歲男地盤工，其於3月16日從巴基斯坦抵港，並於5月25日列為確診

第11836宗：居西貢大洞禾寮村的37歲女菲傭，其於3月20日從菲律賓抵港，並於5月25日列為確診

中心亦提醒與西貢大洞禾寮村49號相關的指明人士，須於明日（31日）遵從強制檢測公告進行檢測。

香港大學微生物學系講座教授袁國勇指出，第四波疫情已28日清零，隨時準備第五波來臨，詳情請看：下一頁。

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責任編輯：鄧凱文