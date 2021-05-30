【高鐵本地遊】港鐵包團安排少數族裔參觀石崗車廠　正探討開放更多參觀時段

▲ 港鐵早前決定免費開放高鐵西九龍站及石崗列車停放處，供旅行團參觀。（港鐵提供）

港鐵早前決定免費開放高鐵西九龍站及石崗列車停放處，供旅行團參觀。港鐵表示，今早（30日）在非牟利團體「新家園協會」（HOME Centre (YTM)）協助下，包團招待油尖旺區27位來自少數族裔家庭人士參觀石崗列車停放處。

參觀期間，高鐵職員擔當導賞員，向參觀人士介紹列車停放處的設備及其運作，讓他們了解高鐵的服務和特色。參觀人士亦登上高鐵動感號，親身體驗車廂內各項設施。

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港鐵於5月28日至6月20日期間，安排了30個時段供本地遊旅行團參觀西九龍站及石崗列車停放處的指定區域，讓市民在疫情下有更多景點以作消閒。港鐵指，是次安排反應踴躍，會密切留意需求及對車站和列車停放處運作的影響，探討將來是否可以作出更多類似安排。

為保障旅行團成員及高鐵職員，高鐵職員會為所有進入西九龍站及列車停放處的參觀人士量度體溫，所有人全程亦必須佩戴口罩， 而參觀人士所到地點亦會進行清潔消毒。

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責任編輯：陳子謙