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【警隊招募】有投考者指社會分化嚴重　冀加入警隊拉近與巿民關係

社會 16:02 2021/05/30

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有投考者表示，希望透過溝通拉近巿民與警隊關係。(林宇翔攝)

警方今日(30日)在黃竹坑香港警察學院舉行「警察招募體驗日」，招募見習督察及警員。有投考者表示，眼見社會分化嚴重，希望拉近巿民與警隊關係。

現年23歲的阿明希望投考見習督察，他指，活動令他更認識警隊，加大投考決心，又指想要拉近警察與巿民的距離，重新建立警隊形象，雖然社會對立嚴重，「我相信執法人員識得分是非黑白，咩叫做得啱與唔啱」。

同樣23歲的Carmen早於2018年投考警察成功，但當時因選擇進修而放棄，3年後再度投考。她指近年警隊遇到不少困難及挑戰，希望加入警隊一同捍衞香港，強調「只要做好自己就得」，又稱朋友都非常支持她投考警隊。

23歲的Carmen再度投考警隊。(林宇翔攝)

在港出生的巴基斯坦裔青年Hamza則希望投考輔警，他指不少少數族裔均希望加入紀律部隊，希望自己可作帶頭作用，鼓勵身邊朋友投考。而現年29歲的Patrick任職保險代理，希望投考見習督察。

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記者：蘇文軒

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