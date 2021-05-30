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【完善選舉制度】鄭若驊︰新選委會仿如「壓艙物」　保障社會整體利益

政治 16:11 2021/05/30

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律政司司長鄭若驊表示，新選舉制度下的選舉委員會，擴大香港社會均衡有序的政治參與，更具廣泛代表性。（資料圖片）

律政司司長鄭若驊表示，新選舉制度下的選舉委員會，擴大香港社會均衡有序的政治參與，更具廣泛代表性，形容新的選委會就似一艘船的「壓艙物」，確保社會整體利益受保障，「一國兩制」得以全面貫徹落實。

鄭若驊今（30日）在網誌稱，相信完善選舉制度後，過去在立法會出現的亂象應該不會再發生，反中亂港及企圖勾結外部勢力干預香港內部事務的違法分子，不會再輕易透過選舉進入政治體制，議會將可回復正常運作，讓有志服務社會的人，可以客觀理性地參與政策討論，向政府提出有建設性的意見。

她指出，人大常委會修改《基本法》附件一及附件二時，已考慮香港的實際情況，有一些海外政客雖然聲稱修例違背《基本法》所列明的普選目標，但她強調，《基本法》第45條和第68條規定，根據香港的實際情況和循序漸進的原則，達至普選的目標依然保持不變。

鄭若驊又指，為確保即將進行的三場選舉可以如期進行，律政司會繼續與其他政府部門緊密合作，做好籌備工作。

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

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責任編輯︰尹櫻霖

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