【調教你MIRROR】梁祖堯期待Jeremy單飛作　阿祖讚李駿傑：對兄弟無微不至

▲ 主持《調教你MIRROR》的梁祖堯寫對MIRROR成員李駿傑（Jeremy）的感受。

由梁祖堯及MIRROR參演的ViuTV新節目《調教你MIRROR》將於下月初首播，身為主持的梁祖堯在個人社交平台以「一日一鏡仔 Jeremy」為題，寫MIRROR成員之一的李駿傑（Jeremy），並由此估計阿祖將陸續寫MIRROR其他成員。

梁祖堯先稱Jeremy是MIRROR眾成員當中最溫柔的一個：

好耐冇見，之前忙到嘔，咁咪終於如大家所願寫下我哋呢一隻咁特別嘅獨角獸。 Jeremy 肯定係12個鏡仔裏便，最溫柔嘅一個。佢嘅溫柔，絕對唔係等於冇嚟力度嘅嗰一種，大家都肯定見過佢喺台上爆發出驚人嘅舞台魅力。

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▲ 梁祖堯寫對Jeremy的感受。（取自梁祖堯facebook）

Jeremy展現妖冶魅力

因為Jeremy以較妖冶中性打扮突圍，所以對外界有指Jeremy似張國榮（哥哥），梁祖堯有以下睇法：

佢嘅魅力係絕對獨特嘅，話佢似哥哥話，其實我覺得都唔能夠反映到佢獨有嘅魅力。 因為我覺得香港根本就從來都冇一個咁樣嘅表演者喺主流媒體裏邊出現。佢嘅美麗，裏面又有一種危險性，而佢嘅危險裏邊又有一種溫柔，如果種溫柔裏面又有一種聖潔。你話呢一種質地嘅表演姐喺香港有冇？我就未見過啦。

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Jeremy照顧隊中成員

接著阿祖講私下的Jeremy很照顧MIRROR其他成員

舞台下面嘅Jeremy，嗰種溫柔，係佢唔介意付出，係佢真心會照顧晒11個鏡仔嘅需要，我估喺Facebook live 嗰晚，大家都見到，佢以為係影緊某一個講緊嘢兄弟嘅close up ,佢就跪喺前邊加湯，真係好可愛^_^但呢一啲只係我見到佢照顧大家每一個人嘅冰山一角。

我可以話，對凝聚其他11個人，Jeremy 係功不可沒嘅。

阿祖並講Jeremy對演出很認真及好要求：

而佢係一個對自己要求好高嘅人，每晚演唱會佢係第一個喺條走廊不停自己warm up 開聲，不停練習Monster入邊果句高音。學cm老師話齋，Jeremy 係12個裏面其中一個唱得最穩陣嘅，由佢大家就會安心了。

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阿祖最後講Jeremy對MIRROR這合一個組合很有感情：

我相信大家同我一樣咁期待佢有單飛嘅作品吧？但係我可以話俾你聽，佢調教入邊，Jeremy講過一句我好深刻嘅說話：「我夠膽講，12個入面，冇人比我更加愛mirror 」 我估就係呢一份愛，令到佢對另外11個兄弟無微不至。 認識你，好幸福，Jeremy 。世界上珍貴的獨角獸。

同場加映：Anson Lo訪問