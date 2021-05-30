【出軌丈夫】富二代丈夫背懷孕妻與秘書出軌　絕世好奶奶一招助新抱復仇

▲ 日本一名富二代背妻出軌，其母在家族場合公開展示出軌證據，教訓兒子。

幸福婚姻需要二人共同維繫，日本討論區瘋傳一段「懷孕妻報復出軌丈夫」的真實故事，一名妻子揭發富二代丈夫與秘書出軌，奶奶得知後，在家族聚會中公開教訓兒子，助新抱報仇。近日有電視台翻拍故事，不少觀眾看完後都羨慕該名妻子有位「絕世好奶奶」。

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妻子懷疑丈夫出軌

日本綜藝節目《ワールド極限ミステリー》翻拍一段真人真事，現年35歲的大原早苗，嫁給經營房地產公司的富二代大原和也，一直過着「少奶奶」生活。她在懷孕8個月時，在圍巾裏發現一條長頭髮，由於家中所有人都是短髮，引起她的懷疑。她拿着頭髮質問丈夫，對方支吾以對，表示「可能是坐火車時沾上」，令她更感疑惑，因丈夫平日甚少乘搭交通工具，多以私家車代步。

自此妻子留意丈夫一舉一動，發現丈夫手機不離身，就算是洗澡也會把手機帶進浴室，更會藏在衣服中。她亦仔細檢查私家車，發現丈夫將行車導航紀錄刪除，亦在車內找到數條長頭髮，長度與圍巾上發現的頭髮相若。

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聘請私家偵探調查

丈夫平日下班都準時回家，假日亦甚少外出，妻子想不透丈夫怎樣出軌，決定到公司進行「突擊檢查」。打開丈夫的私人辦公室，妻子看到丈夫與年輕的秘書在傾談。雖然當日沒有撞破兩人幽會，但妻子仍未放下疑慮，決定聘請私家偵探調查丈夫的出軌證據。

隨後私家偵探發現，大原和也在上班時間帶秘書買了一個行李喼。妻子向公司查詢後發現，丈夫與秘書一同往美國夏威夷出差，隨即要求私家偵探飛往夏威夷，結果拍下兩人出軌的證據。

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奶奶助新抱「復仇」

妻子得知後感到傷心，決定暗地裏告知奶奶，希望奶奶幫忙教訓丈夫。妻子在某次家族聚會上，偷偷地讓奶奶看丈夫「偷食」的證據。奶奶得悉事件後感憤怒，在一眾親戚面前公開所有照片，讓兒子感到難堪。她大罵兒子背妻出軌，要求他立即打電話給秘書分手，更要簽下約定書，發誓不再跟她見面。

接下來奶奶的舉動更令人驚訝，她走到大原早苗面前，跪下來向她道歉，指自己作為大原和也的母親，教出這樣的兒子，要向她表示歉意。不少觀眾看完故事之後，都認為妻子十分幸運，遇到「絕世好奶奶」，亦希望「渣男」老公受到教訓後，會好好愛惜老婆。

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責任編輯：王明芳