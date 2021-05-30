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【賭王落葬】何鴻燊安葬家族墓地　何猷啟前妻齊嬌悼念：為爺爺點長明燈

娛樂 17:30 2021/05/30

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何猷啟前妻齊嬌悼念賭王。

賭王何鴻燊在去年5月26日病逝，享年98歲，何家在去年7月10日為賭王舉行喪禮，之後靈柩奉移至東華義莊暫存，待風水日子才安葬。

所以在今天（5月30日）吉日舉行賭王何鴻燊落葬儀式，賭王何鴻燊的太太、子女、新抱、女婿，在今天都有現身送賭王最後一程。

【賭王落葬】何鴻燊入葬長眠家族墳場　賭王4名兒子送最後一程

賭王何鴻燊在今日落葬。

何猷啟前妻悼念賭王

賭王三房兒子何猷啟與齊嬌（GiGi）在去年於賭王逝世後才正式宣布離婚，齊嬌當時仍以何家媳婦身份出席喪禮，可是她今日沒有出席葬禮，但仍有心地在Instagram發文悼念賭王。

齊嬌在IG上載一張九格圖，圖的中映為賭王照片，另其餘八格為長明燈圍繞住賭王，齊嬌寫道：「齊嬌攜女何煦齡、何煦鑫，為尊敬的爺爺點上長明燈。」

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齊嬌帶兩女回上海

何猷啟於2018年底與來自內地的齊嬌結婚，並育有兩女，為現時分別2歲多的長女何煦齡（Tittania）及1歲多的幼女何煦鑫（Tylia）。

可是何猷啟於去年7月被爆出軌偷食20歲港女Alice，然後他自揭與齊嬌已離婚。

齊嬌在去年7月底帶住兩女離開香港，母女回上海居住。齊嬌在去年於網上社交帳戶貼出替長女買書包的相片，並留言為囡囡打氣：「努力學習天天向上」。不過但她作風相對低調，帳戶更新不頻密。

撰文 : TOPick柴犬出動

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