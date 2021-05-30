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【不要膠下去】莫文蔚演唱會推減塑安排 郭富城從生活入手支持環保

娛樂 16:13 2021/05/30

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郭富城為拍攝擺高難度甫士。

非牟利團體Eco Drive2019年5月30日訂下香港首個「無膠日」，旨在推廣城市不必要的浪費及解決一次性塑膠問題。今年，Eco Drive邀請郭富城 (Aaron) 和莫文蔚 (Karen) 作為第三個「無膠日」的星級大使，以「少塑從揀 」為主題，向大眾介紹生活少塑的方法，鼓勵大家由日常生活中經常接觸到的物品著手，減少使用一次性塑膠。

向來支持環保教育的Aaron，已是第二次參與「不要膠下去」運動，他表示︰「很開心再次參與不要膠下去運動，這是一個十分有意義的環保活動。」

城城再任推廣大使。

Aaron分享減塑心得：「平時我會用可重用咖啡杯，給助手去買咖啡！早上有時想吃特別的麵包，我都叫工人姐姐帶環保餐盒去買，這樣可以減少用一個塑膠袋。平時在日常生活中着手，減塑其實沒有太大困難。」

首次參與「不要膠下去」運動的Karen則表現興奮，Karen表示︰「我平日會自備餐具、水樽，市面上有很多折疊式的環保餐具及水樽，方便攜帶。」

莫文蔚一向支持環保。

Karen更會在即將舉行的演唱會實行「減塑」，不會向觀眾發放氣球棒，而演唱會紀念品不會採用塑膠袋來包裝，身體力行支持「減塑」。

在宣傳海報中，Aaron與Karen分別手持不同的環保產品拍攝，宣揚減用和重用塑膠的方法，例如以水樽取代膠杯、膠水樽；環保購物袋取代膠袋；環保餐具取代膠餐具，希望大家在日常生活中實踐少塑生活。

至於拍攝中相片所用的廢膠，90%都從垃圾堆中收集，然後清洗乾淨後用來拍攝。完成拍攝後，所有廢膠會被重用或已拿去回收。

撰文 : TOPick柴犬出動

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