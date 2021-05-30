【全球暖化】格陵蘭冰蓋融化釋高濃度水銀 恐污染食物鏈損害人類健康

全球暖化問題日益嚴重，過去有科學家發現北極永凍層中存在大量汞（水銀），隨著冰川融化，恐怕有會對海洋造成污染。近日有研究顯示格陵蘭冰蓋融化，同樣釋出高濃度水銀，而格陵蘭漁產豐富，專家擔心一旦這些水銀流進食物鏈，最終會損害人類健康。

該研究來自美國佛羅里達州立大學，團隊研究沿海生態系統的養分輸送途中，發現水質有問題。在格陵蘭西南部3個冰川下游的河流和峽灣，觀察到的水銀含量約為521–3,300 mmol km−2 year−1，含量是有記錄以來的最高，亦比正常河川高出許多。

參與研究的科學家Rob Spencer表示，團隊沒有想到格陵蘭冰河水裡會有這麼多的汞，又提出多項假設尋找原因，但至今仍未有答案，但排除人為影響所致。另一名專家Jon Hawkings指，人類活動導致地球上的汞含量增加，但從冰川等環境而來的天然汞，其實更難管理。

研究團隊亦擔心汞的流向，格陵蘭漁產豐富，包括北極甜蝦、比目魚、鱈魚等等，假如這些汞是否會隨水傳播至更遠的地方，甚至進入食物鏈，恐怕會損害人類健康。另外，全球暖化加速格陵蘭冰川融化速度，普遍學者認為格陵蘭冰蓋已達臨界點，大部分冰注定要融化，隨著冰川消失露出基岩，大氣中的水銀也可能增加。

同場加映，甲基汞風險較高魚類：

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甲基汞風險較低魚類：

以下魚類的奧米加-3 脂肪酸（DHA和EPA）的益處超過其甲基汞的風險，孕婦如適量進食這些魚，胎兒日後的智商或有所提高。

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責任編輯：羅嘉欣