6號@RubberBand訪劉兆銘伍宇烈　Ming Sir支持年青人創新

▲ 6號跟劉兆銘伍宇烈談舞蹈藝術創新。

「香港藝術發展局」舉辦「第十五屆香港藝術發展獎頒獎禮」將於今日(5月30日)舉行，頒獎禮前夕，香港舞蹈界開荒者劉兆銘（Ming Sir），跟城市當代舞蹈團藝術總監伍宇烈，與繆浩昌（6號@RubberBand）細訴香港舞蹈藝術昔日與現在所遇到的困境，以及如何克服困難。

兩位舞蹈家憶述曾合作的一次難忘作品，就是由香港藝術節邀請15位對舞蹈很熱情的香港年輕人組成「我的舞蹈生涯」，笑言現在仍用「舞蹈生涯」，真的是為藝術而犧牲。「我們在好艱難裏面都能得到快樂，這種快樂是有血有肉，好大決心先找到這種快樂，現在也是一樣」。

▲ 吳雨跟Ming Sir跟伍宇烈。

伍宇烈也認同，「因為我們經歷過舞蹈訓練，很多時老師所給的功課、要求，全部都是做不到就繼續做，做到再做更難的，就如面對困難先有種火，太容易就不會恨做」。Ming Sir聞言說：「唔辛苦，唔得㗎！」但他表示很欣賞現在的年輕人，「他們比較幸運，意思是捱苦多過我們，捱得苦多先能夠靚，他們有時間做到最靚先出來表演」。

作為城市當代舞蹈團藝術總監，伍宇烈覺得較容易克服現時所面對的困難，「因為已有大班人做舞蹈事業，但困難在大家有一定睇法，我到底想扭轉？還是加入去？又或者再提煉成為另一樣較合時宜的演出？當代舞可以有好多可能性，我們一直在尋找更多可能性」。

▲ 劉兆銘是資深演員及舞者。

不過，Ming Sir直指香港舞蹈在這幾十年的進步速度很快，「看不到其他地方或國家能有這個速度與成績，好多地方都艱難，但做到香港目前這成績，既廣泛又多人參加，速度好犀利，一定要講明，不是速度，是藝術水平不斷提高。回看香港本地舞蹈家有些作品，和其他國家與地方比較已有接近水平。其他國家是經過100、200年發展，但我們只有幾十年」。

伍宇烈承認香港舞蹈水準不斷提升了，但同時亦看到未夠的地方，所以這是keep must going的動力。「有甚麼地方未夠好，要告訴身邊做創作嘅人知道一直有進步，但到完美仍有距離」。

如果人生是一場舞蹈，伍宇烈只想到他的舞是「步操」，「好像一隊朋友如童子軍般操兵、步操，自己迷了路，但知道遲些會返去再加入大家，或者他們來搵你，又或遇到另一個迷路的人，可能一齊去到所謂目的地」，說罷做出一個致敬動作。Ming Sir則表示：「總之多些接觸深層的藝術，你就會多些快活。」